Россия направила ноту протеста Молдавии после акции с фейерверком у дипмиссии

Российское посольство направило ноту протеста молдавской стороне из-за выходки вандала, который забросал двор дипмиссии в Кишиневе фейерверками. Об этом 8 октября сообщает МИД РФ.
Россия считает, что нападение на дипломатическое представительство было совершено при попустительстве местных властей. Выстрелы петард в итоге повредили здание, также была «предпринята попытка несанкционированного проникновения в посольский комплекс, нанесены оскорбительные надписи на ограждение дипмиссии». В МИДе отметили, что в результате акции никто не пострадал.
«Посольство ожидает, что враждебная выходка получит соответствующую процессуальную оценку и не повторится впредь, а виновные будут наказаны», — отмечает министерство.
Местные СМИ сообщают, что хулиган задержан на 72 часа.