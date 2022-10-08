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    Россия направила ноту протеста Молдавии после акции с фейерверком у дипмиссии

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    Российское посольство направило ноту протеста молдавской стороне из-за выходки вандала, который забросал двор дипмиссии в Кишиневе фейерверками. Об этом 8 октября сообщает МИД РФ.

    Россия считает, что нападение на дипломатическое представительство было совершено при попустительстве местных властей. Выстрелы петард в итоге повредили здание, также была «предпринята попытка несанкционированного проникновения в посольский комплекс, нанесены оскорбительные надписи на ограждение дипмиссии». В МИДе отметили, что в результате акции никто не пострадал.

    «Посольство ожидает, что враждебная выходка получит соответствующую процессуальную оценку и не повторится впредь, а виновные будут наказаны», — отмечает министерство.

    Местные СМИ сообщают, что хулиган задержан на 72 часа.

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