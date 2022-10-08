Финны пошли на лося, а россиян туда не пускают

Сезон охоты на лося открылся 8 октября в большинстве регионов Финляндии. Об этом сообщают финские СМИ.



Еще в начале месяца охота стартовала в Лапландии, Северной Похьянмаа и Кайнуу. В этом году Центр охоты и охраны диких животных разрешил подстрелить 36 630 лосей. Продлится сезон до 15 января 2023 года.



По данным института природных ресурсов Финляндии, численность лосей в стране сократилась — их осталось около 80 800 особей.



В Ленобласти охотиться на лосей начали в сентябре.

