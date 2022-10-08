Финны пошли на лося, а россиян туда не пускают

Сезон охоты на лося открылся 8 октября в большинстве регионов Финляндии. Об этом сообщают финские СМИ.
Еще в начале месяца охота стартовала в Лапландии, Северной Похьянмаа и Кайнуу. В этом году Центр охоты и охраны диких животных разрешил подстрелить
По данным института природных ресурсов Финляндии, численность лосей в стране сократилась — их осталось около
В Ленобласти охотиться на лосей начали в сентябре.
«Фонтанка» писала, что Финляндия закрыла въезд из России для туристов с 30 сентября и намерена уже в этом году начать строительство забора на границе. Подробнее о том, как финны жестко разворачивают и лишают виз россиян прямо на границе, читайте в нашем материале.