    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 11

    4 м/с, южн

    755мм

    62%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd61.25eur59.98
    ТЕМА ДНЯ

    Крымский мост

    Отказ от мобилизацииПремия ФонтанкиКрымский мостСправочник мобилизацииЖенские повесткиОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаПромышленный Петербург

    Финны пошли на лося, а россиян туда не пускают

    6095
    6 комментариев

    Сезон охоты на лося открылся 8 октября в большинстве регионов Финляндии. Об этом сообщают финские СМИ.

    Еще в начале месяца охота стартовала в Лапландии, Северной Похьянмаа и Кайнуу. В этом году Центр охоты и охраны диких животных разрешил подстрелить 36 630 лосей. Продлится сезон до 15 января 2023 года.

    По данным института природных ресурсов Финляндии, численность лосей в стране сократилась — их осталось около 80 800 особей.

    В Ленобласти охотиться на лосей начали в сентябре.

    «Фонтанка» писала, что Финляндия закрыла въезд из России для туристов с 30 сентября и намерена уже в этом году начать строительство забора на границе. Подробнее о том, как финны жестко разворачивают и лишают виз россиян прямо на границе, читайте в нашем материале.

    ЛАЙК1
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ10
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close