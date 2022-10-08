    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 11

    5 м/с, ю-з

    756мм

    60%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd61.25eur59.98
    ТЕМА ДНЯ

    Крымский мост

    Отказ от мобилизацииПремия ФонтанкиКрымский мостСправочник мобилизацииЖенские повесткиОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаПромышленный Петербург

    В Петербурге открылся первый в России хоспис для «молодых взрослых»

    3100
    обсудить
    Фото: Анжела Мнацаканян
    ПоделитьсяПоделиться

    Первый в России хоспис для «молодых взрослых» открылся в Пушкине, на Московском шоссе, 7. Об этом сообщили в Смольном 8 октября.

    Под него выделили историческое здание, где располагались детские учреждения здравоохранения. Для хосписа закупили высокотехнологичное оборудование, а на территории обустроены зоны отдыха и прогулок.

    «Хоспис рассчитан на одновременное пребывание 15 семей. В нем будут апробированы новые алгоритмы оказания помощи, разработанные врачами, психологами и социальными работниками. Они специально ориентированы на сопровождение молодых людей», — говорится в сообщении.

    Отметим, что в хосписе будут находиться молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, которые вышли из детского хосписа, но еще не готовы перейти во взрослый стационар и нуждаются в особой помощи.

    Фото: Анжела Мнацаканян

    По теме

    ЛАЙК5
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close