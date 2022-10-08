В Петербурге открылся первый в России хоспис для «молодых взрослых»

Первый в России хоспис для «молодых взрослых» открылся в Пушкине, на Московском шоссе, 7. Об этом сообщили в Смольном 8 октября.



Под него выделили историческое здание, где располагались детские учреждения здравоохранения. Для хосписа закупили высокотехнологичное оборудование, а на территории обустроены зоны отдыха и прогулок.



«Хоспис рассчитан на одновременное пребывание 15 семей. В нем будут апробированы новые алгоритмы оказания помощи, разработанные врачами, психологами и социальными работниками. Они специально ориентированы на сопровождение молодых людей», — говорится в сообщении.

