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    Хулиган под веществами удерживал трамваи в депо на проспекте Стачек

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    Сотрудники Росгвардии задержали хулигана, проникнувшего в трамвайное депо на проспекте Стачек. Мужчину в измененном сознании показала пресс-служба ведомства 8 октября.

    ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

    Около 8 утра в субботу в центр оперативного управления вневедомственной охраны поступила информация о сработавшей «тревожной» кнопке в трамвае № 36. Общественный транспорт в этот момент находился на выезде из депо, следовательно, без пассажиров.

    Прибывшие росгвардейцы задержали мужчину, который что-то употребил, пришел в депо и начал проявлять агрессию. Сотрудникам рассказали, что хулиган грязно выражался, размахивал руками и ногами, перекрывая движение трамваев.

    Алексея, так зовут хулигана, доставили в 64-й отдел полиции для выяснения обстоятельств.

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