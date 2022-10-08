Хулиган под веществами удерживал трамваи в депо на проспекте Стачек

Сотрудники Росгвардии задержали хулигана, проникнувшего в трамвайное депо на проспекте Стачек. Мужчину в измененном сознании показала пресс-служба ведомства 8 октября.
ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
Около 8 утра в субботу в центр оперативного управления вневедомственной охраны поступила информация о сработавшей «тревожной» кнопке в трамвае
Прибывшие росгвардейцы задержали мужчину, который что-то употребил, пришел в депо и начал проявлять агрессию. Сотрудникам рассказали, что хулиган грязно выражался, размахивал руками и ногами, перекрывая движение трамваев.
Алексея, так зовут хулигана, доставили в 64-й отдел полиции для выяснения обстоятельств.