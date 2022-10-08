Жительница Софьи Ковалевской получила пулю в окно. Задержан обвиняемый во взяточничестве

Полиция Калининского района по горячим следам задержала подозреваемого в обстреле дома на улице Софьи Ковалевской. Им оказался человек, обвиняемый во взяточничестве и превышении должностных полномочий.
Как сообщает 8 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, накануне в полицию поступило сообщение от жительницы дома 1 по улице Софьи Ковалевской. Она сказала, что кто-то выстрелил в окно ее квартиры.
«Прибывшим на место происшествия нарядом полиции у дома 1 по ул. Софьи Ковалевской по горячим следам по подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1989 года рождения. У задержанного изъято: травматический пистолет «Оса», 7 патронов к травматическому пистолету, 2 гильзы, нож, перцовый баллончик», — говорится в сообщении главка полиции. В ГУ МВД добавили, что возбуждено дело по статье о хулиганстве.
По данным «Фонтанки», в конце лета 2020 года задержанный был арестован по делу о взятке и превышении должностных полномочий. Спустя год мужчину выпустили из СИЗО, изменив меру с содержания под стражей на запрет определенных действий.