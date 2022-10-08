Жительница Софьи Ковалевской получила пулю в окно. Задержан обвиняемый во взяточничестве

Полиция Калининского района по горячим следам задержала подозреваемого в обстреле дома на улице Софьи Ковалевской. Им оказался человек, обвиняемый во взяточничестве и превышении должностных полномочий.



Как сообщает 8 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, накануне в полицию поступило сообщение от жительницы дома 1 по улице Софьи Ковалевской. Она сказала, что кто-то выстрелил в окно ее квартиры.

