«Ты, главное, за автобусом не беги». Как в поселке под Петербургом проводили мобилизованных

Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Шестерых мобилизованных мужчин проводили утром 8 октября в городском поселении имени Свердлова. От местных властей каждый получил по бронежилету и пожеланию «особо не рисковать». Чаще других звучала фраза: «Мы будем вас помнить». У Дома культуры на правом берегу Невы из динамиков разносился «Комбат» группы «Любэ», строились юные воспитанники и воспитанницы кадетского корпуса в белых перчатках и форменных курточках с аксельбантами, а над крыльцом развевались флаги, накрепко прижатые строительными стяжками к перилам за пластиковые древки. Прямо под флагами установили стол и выложили на него горкой одинаковые черные мешки. Напротив, под желтеющими липами, шестеро мобилизованных курили, обнимались с родными и фотографировались на память. Четверть часа назад по информационным лентам побежали сообщения о взрыве на Крымском мосту.

Венера Галеева/«Фонтанка.ру»

Музыка умолкла, и к микрофону вышла женщина в голубом пальто и с картонным планшетом, раскрашенным в цвета российского триколора.

«Российский воин бережет родной страны покой и славу, — размеренно продекламировала она, глядя в планшет. — Он на посту, и наш народ гордится им всегда по праву! Уважаемые мужчины. Сегодня, в присутствии ваших родных, совета депутатов и администрации Свердловского поселения, жителей нашего муниципального образования, мы провожаем вас на специальную военную операцию. За Родину, за мирное небо, за нас».



Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Зазвучал Гимн Российской Федерации. Женщины плакали. Один из мобилизованных шевелил губами — тихонько подпевал гимну.

«Уходят мужчины на защиту нашей Родины, — продолжила ведущая. — И как бы трудно ни было сейчас, надо знать одно: это твоя Родина. Сейчас, в такое непростое время, когда пишется новая глава истории нашей страны, мы благодарны вам. Мы гордимся вами. Мы знаем, что вы — самые стойкие, самые сильные, самые мужественные. Настоящие патриоты сегодня откликаются на призыв Родины встать на защиту суверенитета, независимости и мирного будущего России. Родина никогда не забудет вашей решимости, вашего подвига. Уже сегодня всем вам почет и уважение от всех наших жителей».



К микрофону пригласили главу муниципального образования Свердловского городского поселения Эдуарда Нехвядовича. «Уже не раз так бывало, что к нашей Родине, к нашим границам подходил враг, — бодро произнес он. — Мы всегда побеждали. Мы всегда отстаивали честь нашей страны и любовь наших семей. Сейчас вы на передовой. Мы гордимся вами. Возвращайтесь живыми, здоровыми и с победой».



В толпе за спинами мобилизованных раздались аплодисменты. Кто-то из женщин выкрикнул протяжное «Уууу!», как на рок-концерте.



Глава администрации Вадим Тулаев, напротив, произнес свое напутствие тихим голосом, сдабривая речь мягким и каким-то очень домашним «ся» в конце глаголов.

«Я сам в недавнем прошлом офицер, — произнес он. — И в тяжелые 90-е года тоже приходилося принимать участие в спецоперации. Хочу вам пожелать, чтобы вы вернулися все домой живыми и здоровыми. Там будут какие-то сложные у вас моменты. Но вы всегда помните, что вас ждут дома мать, ваши девушки, ваши родные. Ждет ваш поселок. Берегите себя. Лишний раз не рискуйте. Но и не бойтеся лишний раз. Удача будет с вами, парни. Всё будет хорошо».



Пришло время продемонстрировать содержимое черных мешков. Оказалось, что внутри — бронежилеты, которые местные власти приготовили специально для мобилизованных. Нехвядович, удерживая зеленую, в «цифру», амуницию за «плечи», весело отметил: «Пятнадцать килограммов, еле держу! Защита хорошая, со всех сторон и сбоку тоже». И похлопал по зеленой панели жилета.

«На самом деле вещь хорошая, — добавил Тулаев. — Честно могу сказать, часто мы его не носили. В основном когда стояли на посту, в караулках, тогда мы его применяли. Если были на спецоперации, часто снимали. Сами решите, когда вам и где его будет удобно носить».



«Спа-си-бо! Спа-си-бо!» — внезапно начала скандировать в толпе какая-то женщина. Возможно, та же, что парой минут раньше кричала «Уууу!»

Настоятель храма Андрея Первозванного в поселке Красная Заря отец Максим призвал собравшихся «стать одной сплоченной, дружной и крепкой семьей» и посоветовал не стесняться — с любыми проблемами, которые могут возникнуть у родственников мобилизованных «здесь, в тылу», приходить к местной администрации. «Вы для нас самые родные, самые дорогие верные сыны нашего Отечества», — заключил он, после чего подошел к каждому и подарил по небольшой иконке в пластиковом кармашке, какие удобно постоянно держать при себе в нагрудном кармане.



«Мы просто хотим, чтобы вы знали: мы вас очень любим, мы о вас помним, и мы всегда будем вас ждать, — снова взяла микрофон ведущая. — Спасибо вам, мы гордимся вами».

Грянул марш «Прощание славянки». Женщина снова крикнула своё «Уууу!» Мобилизованные начали обниматься с родными. Матери плакали. Отцы хлопали парней по плечу. «Дураков в армию не берут!» — сказал один из них сыну и сфотографировался с ним на телефон. В стороне уже распахнул задние двери микроавтобус с занавешенными окошками.



Через несколько минут ведущая снова сказала: «Мы будем вас помнить, мы вас не забудем». И добавила, что мобилизованным пора садиться в автобус и уезжать в город Всеволожск. Пятнистые рюкзаки с прикрученными к ним бутылками воды и туристическими ковриками-пенками начали исчезать в багажном отсеке. Мобилизованные, один за другим, зашли в автобус.

«За нас, ребята, воюйте!» — крикнул пожилой мужчина в кожаном плаще, заглянув в салон через открытую дверь. Потом отвернулся и зарыдал, глядя на небо.

«Нормально, нормально», — повторял один из мобилизованных, поглаживая по руке мать.

«Не нааадо забывать солдааата», — тянулось из динамиков.

В толпе кто-то начал аплодировать. Остальные подхватили.

«Ты только за автобусом не беги. И не плачь», — говорил вполголоса один из отцов своей жене, обняв ее за плечо.

«Да я впереди побегу», — отвечала она.

«Может, он будет плохо себя вести, и его из армии выгонят. Помнишь, фильм «Максим Перепелица»: «Тебя из армии выгнали?» — говорил ей мужчина.

Не обошлось без сюжета «у каждого из нас есть такой друг». По-праздничному развязный раскрасневшийся парень сунулся в автобус с возгласом: «Ребята! Я скоро тоже с вами буду! Сере-е-га! Давай!» И тут же высунулся обратно.



Женщина в красной куртке заглянула в автобус и заплакала. Снова раздались аплодисменты. Дверца сдвинулась с места и захлопнулась. Теперь разглядеть мобилизованных можно было с трудом, сквозь затонированное стекло со шторкой и собственное отражение. Мигнув габаритами, автобус тронулся с места. Семьи мобилизованных, обнимаясь и сдерживая слезы, разошлись. На стремительно пустеющей площадке перед Домом культуры местная жительница с большим круглым значком «Zа наших!» на груди давала интервью областному телеканалу. «Все жители поселка участвовали, ни один не остался равнодушен, — энергично рассказывала она о сборах мобилизованных. — Предприниматели помогли. С помощью всех жителей поселка, депутатов и администрации у нас собралась дружная команда, единый кулак. Есть всё. У нас ребята одеты, обуты, никто не уезжает раздетым».



Наконец, разошлись все. Проводы уложились минут в двадцать с небольшим. Рабочий кусачками отщелкнул стяжки, удерживавшие флаги на крыльце, и унес их в здание. Собачники со своими питомцами брели мимо знаков «Выгул собак запрещен». Ветер обрывал с лип листья и швырял на асфальт. Нева, одетая в этих местах не в гранит, а лишь в естественные заросли, лениво тянулась мимо, в сторону исторического центра.



Начиналось субботнее утро.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»