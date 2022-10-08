Теплая «Анетта» гостит в Петербурге. Вечером могут пойти дожди

Октябрь решил подарить петербуржцам солнечную субботу, город оказался в тёплом секторе атлантического циклона по имени «Анетта».
8 октября в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода, а вечером возможны короткие дожди, которые принесет приближающийся холодный атмосферный фронт, рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
Температура воздуха в городе днем установится на уровне +13…+15 градусов. Ветер юго-западный 5–10 м/с, с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление будет ниже нормы.
А в ночь на воскресенье, согласно данным УГМС, похолодает до +8 и пройдет небольшой дождь. Днем будет +12...+14 градусов.