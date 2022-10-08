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    COVID-19

    В Петербурге заболеваемость COVID-19 продолжает снижаться

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    За последние сутки в России выявлен 20 571 случай COVID-19, говорится в сообщении оперштаба от 8 октября.

    В больницы с коронавирусом попали 2 174 человека, на 7,4 % больше по сравнению со вчерашними данными. Выписались 38 289 пациентов, а умерли 106.

    Фото: «Стопкоронавирус.рф»
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    В Петербурге с конца сентября продолжается снижение заболеваемости. За минувшие сутки было выявлено 1 318 случаев (вчера было 1 443), выздоровели 2 572 человека, скончались 22.

    Лидирует по новым заболевшим Москва — 1 553. В Ленобласти — 266 случаев за сутки.

    Фото: «Стопкоронавирус.рф»

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