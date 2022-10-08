В Петербурге заболеваемость COVID-19 продолжает снижаться

За последние сутки в России выявлен
В больницы с коронавирусом попали
В Петербурге с конца сентября продолжается снижение заболеваемости. За минувшие сутки было выявлено
Лидирует по новым заболевшим Москва —
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Ощущается как 9
5 м/с, ю-з
757мм
66%
Пробки
3/10
За последние сутки в России выявлен
В больницы с коронавирусом попали
В Петербурге с конца сентября продолжается снижение заболеваемости. За минувшие сутки было выявлено
Лидирует по новым заболевшим Москва —
10 сентября 2022, 11:11
04 июня 2022, 13:25
15 апреля 2022, 11:29
12 июля 2022, 11:45
21 августа 2022, 11:27
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