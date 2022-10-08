Шестимесячной Варе нужна помощь в борьбе с тяжёлой болезнью

У Вари выявили сосудистую опухоль, синдром Казабаха — Мерритт. Петербургские медики подобрали лечение, которое помогло остановить прогрессирующее заболевание. Продолжать принимать дорогостоящее лекарство девочке необходимо и после выписки из больницы, чтобы избежать рецидива. Но пока за госсчёт она его получить не может.

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«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Варя Тяпко, 6 месяцев.



Инфантильная гемангиома — сосудистая опухоль.

Требуется лекарство. Стоимость 385 655 руб.



«Дочка родилась раньше срока, крохотная, слабенькая, перенесла кровоизлияние в мозг и кислородное голодание. Три недели её выхаживали в реанимации. С рождения у малышки было пятно на руке, врачи предположили, что это гемангиома, сказали, что к году оно пройдет.

В пять месяцев анализы показали критическое падение тромбоцитов в крови, а сосудистое пятно на ручке резко увеличилось. Обследование выявило редкий и опасный синдром, при котором рост сосудистого пятна сопровождается падением уровня тромбоцитов и нарушением свертываемости крови. Варе начали вводить гормоны, сначала это помогло. Но через три недели опухоль опять начала расти — расползлась на полтела и лицо, рука сильно опухла. Гормоны уже не помогали.



Тогда я обратилась за помощью в Петербургский педиатрический университет, где работают специалисты с большим опытом в лечении сосудистых опухолей. Варю перевезли в Санкт-Петербург, и после обследования врачи назначили ей препарат «Гемангиол». Это дало результат — показатели крови улучшились, а опухоль уменьшилась. Сейчас пятно осталось только на руке.

После выписки Варе необходимо продолжать лечение «Гемангиолом» хотя бы полгода, чтобы избежать рецидива. Но беда в том, что мы приехали из Донецка и оформление полиса ОМС для получения лекарства за госсчёт займет время, а прерывать лечение опасно. Прошу, помогите спасти Варю! Самой мне не собрать такую большую сумму». Дарья Тяпко, ДНР



Алиса Перерослая, неонатолог Детской клинической больницы при Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете:



«У Вари инфантильная гемангиома в области правого плеча, синдром Казабаха — Мерритт. После выписки из стационара девочке требуется продолжение терапии препаратом «Гемангиол». На минимальный курс лечения в течение полугода, учитывая, что ребёнок растёт и прибавляет в весе, необходимо 20 флаконов по 120 мл».

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