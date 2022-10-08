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    Следком возбудил уголовное дело по факту подрыва: онлайн-хроника ЧП на Крымском мосту

    Возгорание произошло рано утром 8 октября

    89662
    47 комментариев

    Утром 8 октября на Крымском мосту загорелись цистерны с топливом, которые вез грузовой поезд. Из-за сильного пожара движение на мосту перекрыто, обрушилось дорожное полотно. Мы собираем в этой онлайн-трансляции всё, что известно к этому часу.

    Фото: предоставлено читателем IRCITY.RU
    предоставлено читателем IRCITY.RU
    Коммерсантъ / T.me
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    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что все АЗС вблизи Крымского моста со стороны Тамани работают в штатном режиме.

    Фото: предоставлено читателем IRCITY.RU
    предоставлено читателем IRCITY.RU
    Коммерсантъ / T.me
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    К АЗС в Ялте тоже выстроились большие очереди из машин.

    Раньше всех. Ну почти / T.me

    Фото: предоставлено читателем IRCITY.RU
    предоставлено читателем IRCITY.RU
    Коммерсантъ / T.me
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    Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что информация об ограничении продажи товаров на полуострове не соответствует действительности, в ближайшее время будут дополнительные разъяснения.

    Фото: предоставлено читателем IRCITY.RU
    предоставлено читателем IRCITY.RU
    Коммерсантъ / T.me
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    Крым полностью обеспечен автомобильным топливом, запасов хватит на 15 дней, сообщили в Минэнерго РФ.

    Фото: предоставлено читателем IRCITY.RU
    предоставлено читателем IRCITY.RU
    Коммерсантъ / T.me
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    Очевидцы опубликовали видео тушения горящего на мосту грузового ж/д состава.

    Раньше всех. Ну почти / t.me

    Фото: предоставлено читателем IRCITY.RU
    предоставлено читателем IRCITY.RU
    Коммерсантъ / T.me
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    Запасы товаров первой необходимости в Крыму имеются почти на 2 месяца, сообщили власти.

    Фото: предоставлено читателем IRCITY.RU
    предоставлено читателем IRCITY.RU
    Коммерсантъ / T.me
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    В Минпроме Крыма сообщили, что ограничивают отпуск товаров бакалейной группы в Крыму — в одни руки до трех килограммов. Это делается для того, чтобы избежать искусственного ажиотажа.

    Фото: предоставлено читателем IRCITY.RU
    предоставлено читателем IRCITY.RU
    Коммерсантъ / T.me
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    Возврат денежных средств за ж/д билеты в Крым и из него будет осуществляться без удержания сборов, сообщает оператор перевозок «Гранд Сервис Экспресс».

    Фото: предоставлено читателем IRCITY.RU
    предоставлено читателем IRCITY.RU
    Коммерсантъ / T.me
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    Скопления машин на трассе на подъезде к Крымскому мосту со стороны Крыма не зафиксировано, сообщил и. о. министра транспорта региона Николай Лукашенко.

    — На мосту машин нет. На подъездах к Крымскому мосту скопления машин нет — все уехали либо в Керчь, либо вглубь полуострова, — сказал Лукашенко.

    Фото: предоставлено читателем IRCITY.RU
    предоставлено читателем IRCITY.RU
    Коммерсантъ / T.me
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    В Минтрансе России РБК сообщили, что береговая инфраструктура готова для возобновления работы Керченской паромной переправы. По состоянию на 08:30 по московскому времени первый паром начинал переход к терминалу для погрузки и начала работы, готовятся к выходу на переправу еще три парома различных судовладельцев.

    Фото: предоставлено читателем IRCITY.RU
    предоставлено читателем IRCITY.RU
    Коммерсантъ / T.me
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    Прокуратура Крыма даст оценку соблюдению требований законодательства в части транспортной безопасности после ЧП на Крымском мосту, сообщается на сайте ведомства.

    Фото: предоставлено читателем IRCITY.RU
    предоставлено читателем IRCITY.RU
    Коммерсантъ / T.me
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    В Минтрансе РФ сообщили, что приступили к оценке повреждений, объемов и сроков восстановительных работ на Крымском мосту.

    Фото: предоставлено читателем IRCITY.RU
    предоставлено читателем IRCITY.RU
    Коммерсантъ / T.me
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    По информации РЖД, в настоящее время задерживаются пассажирские поезда № 28 Москва — Симферополь и № 170 Санкт-Петербург — Симферополь. Также ожидается задержка поездов: № 72 Санкт-Петербург — Симферополь, № 76 Омск — Симферополь, № 166 Москва — Симферополь, № 141 Симферополь — Пермь и № 373 Симферополь — Смоленск.

    Все поезда в сообщении с Крымом, которые планировалось отправить в ближайшее время, временно не будут отправляться. Продажа билетов на поезда в сообщении с Крымом приостановлена. Вернуть билеты на задержанные или отмененные поезда пассажиры могут без дополнительных сборов и плат.

    Фото: предоставлено читателем IRCITY.RU
    предоставлено читателем IRCITY.RU
    Коммерсантъ / T.me
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    Всероссийский союз страховщиков оценивает ущерб от ЧП на Крымском мосту в 200–500 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе союза.

    Фото: предоставлено читателем IRCITY.RU
    предоставлено читателем IRCITY.RU
    Коммерсантъ / T.me
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    В морских службах Кубани сообщили, что для организации сообщения между Крымом и Краснодарским краем задействуют минимум четыре или пять паромов.

    Фото: предоставлено читателем IRCITY.RU
    предоставлено читателем IRCITY.RU
    Коммерсантъ / T.me
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    Продажа билетов на поезда, следующие в Крым и из него, приостановлена, сообщили в РЖД.

    Фото: предоставлено читателем IRCITY.RU
    предоставлено читателем IRCITY.RU
    Коммерсантъ / T.me
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    Все автобусные рейсы из Крыма в материковую часть РФ отменены 8 октября, сообщает перевозчик.

    Фото: предоставлено читателем IRCITY.RU
    предоставлено читателем IRCITY.RU
    Коммерсантъ / T.me
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    Открытое горение на Крымском мосту ликвидировано, сообщили в экстренных службах.

    Фото: предоставлено читателем IRCITY.RU
    предоставлено читателем IRCITY.RU
    Коммерсантъ / T.me
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    Глава Крыма Сергей Аксёнов написал, что после тушения пожара в кратчайший срок будет проведена экспертиза и станут известны причины ЧП.

    — Прошу отельеров и руководителей санаториев продлить проживание в течение ближайшего дня для гостей, у которых закончилось время пребывания в средстве размещения. Все затраты будут компенсированы за счет Республики Крым. Порядок компенсации будет озвучен в понедельник, — сообщил Аксёнов.

    Фото: предоставлено читателем IRCITY.RU
    предоставлено читателем IRCITY.RU
    Коммерсантъ / T.me
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    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал, что дефицита топлива в городе не будет:

    — Запас бензина в Севастополе — на 40 суток, дефицита не будет, поэтому запасаться топливом не надо.

    Фото: предоставлено читателем IRCITY.RU
    предоставлено читателем IRCITY.RU
    Коммерсантъ / T.me
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    Тем временем в Севастополе уже наблюдаются очереди на заправках.

    ЧП Севастополь / T.me

    Фото: предоставлено читателем IRCITY.RU
    предоставлено читателем IRCITY.RU
    Коммерсантъ / T.me
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    Обследование повреждений Крымского моста уже ведется, после него можно будет назвать сроки восстановления моста, заявил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.

    Фото: предоставлено читателем IRCITY.RU
    предоставлено читателем IRCITY.RU
    Коммерсантъ / T.me
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    Экономист и управляющий фондом стратегического управления MDG inc. Дмитрий Потапенко оценил, как повлияет на Крым разрушение моста. По его словам, если мост восстановят быстро (например, за неделю), то фундаментально ничего не поменяется.

    — Изначальная логика построения этих мостов была для того, чтобы сократить поставки через паромную переправу. Сейчас я не вижу, чтобы у Крыма была критическая какая-то зависимость от ж/д и автомобильных поставок. Там есть всегда альтернатива — паромная переправа, — отметил Потапенко.

    Подробнее об этом — в материале MSK1.RU.

    Фото: предоставлено читателем IRCITY.RU
    предоставлено читателем IRCITY.RU
    Коммерсантъ / T.me
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    По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, на мосту осталась целой автомобильная нитка из Керчи на Тамань. К запуску готова паромная переправа, которая начнет работать с сегодняшнего дня (график сообщат позднее), также на подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей.

    Фото: предоставлено читателем IRCITY.RU
    предоставлено читателем IRCITY.RU
    Коммерсантъ / T.me
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    Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал в своем телеграм-канале происшествие на Крымском мосту. По словам Аксёнова, он координирует работу по тушению пожара на Крымском мосту, на месте также находится председатель Совета министров Крыма Игорь Михайличенко.

    — К месту ЧП стянуты все силы. В результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. При этом загорелись цистерны с топливом. Сейчас со стороны Тамани и Керчи подходят два локомотива, которые растянут горящий состав. Как только будет потушен пожар, появится возможность оценить масштабы повреждений моста и опор, можно будет говорить о сроках восстановления движения, — написал Аксёнов.

    Фото: предоставлено читателем IRCITY.RU
    предоставлено читателем IRCITY.RU
    Коммерсантъ / T.me
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    Еще одни кадры последствий взрыва на Крымском мосту.

    СМОТРИ / T.me

    Фото: предоставлено читателем IRCITY.RU
    предоставлено читателем IRCITY.RU
    Коммерсантъ / T.me
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    Следком РФ возбудил уголовное дело по факту подрыва на Крымском мосту.

    Фото: предоставлено читателем IRCITY.RU
    предоставлено читателем IRCITY.RU
    Коммерсантъ / T.me
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    Сухопутный транспортный коридор в Крым налажен «через новые регионы», написал советник главы Крыма Олег Крючков.

    Фото: предоставлено читателем IRCITY.RU
    предоставлено читателем IRCITY.RU
    Коммерсантъ / T.me
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    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет.

    Фото: предоставлено читателем IRCITY.RU
    предоставлено читателем IRCITY.RU
    Коммерсантъ / T.me
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    Предположительный момент взрыва на Крымском мосту.

    Раньше всех. Ну почти / T.me

    Фото: предоставлено читателем IRCITY.RU
    предоставлено читателем IRCITY.RU
    Коммерсантъ / T.me
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    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.

    Фото: предоставлено читателем IRCITY.RU
    предоставлено читателем IRCITY.RU
    Коммерсантъ / T.me
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    Дорожное полотно на Крымском мосту повредили «украинские вандалы», заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

    Фото: предоставлено читателем IRCITY.RU
    предоставлено читателем IRCITY.RU
    Коммерсантъ / T.me
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    Повреждения на Крымском мосту не носят тяжелого характера и будут оперативно восстановлены, заявил председатель госсовета (парламента) Крыма Владимир Константинов.

    Фото: предоставлено читателем IRCITY.RU
    предоставлено читателем IRCITY.RU
    Коммерсантъ / T.me
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    Советник главы Крыма анонсировал скорое заявление Аксёнова — телеканал «Звезда».

    Фото: предоставлено читателем IRCITY.RU
    предоставлено читателем IRCITY.RU
    Коммерсантъ / T.me
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    Два ближайших поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь задерживаются в пути. Об этом заявили в компании «Гранд сервис экспресс», которая осуществляет пассажирские перевозки в Крым.

    Фото: предоставлено читателем IRCITY.RU
    предоставлено читателем IRCITY.RU
    Коммерсантъ / T.me
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    На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, сообщили РБК в Национальном антитеррористическом комитете. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. Два автомобильных пролета моста частично обрушены.

    Фото: предоставлено читателем IRCITY.RU
    предоставлено читателем IRCITY.RU
    Коммерсантъ / T.me
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    Читатель IRCITY.RU рассказал о том, что произошло на Крымском мосту. По его словам, примерно в 06:00 по московскому времени он почувствовал сильный удар, «будто землетрясение, в гостинице двери распахнуло».

    — Я вышел на набережную и поговорил с рыбаками, они сказали: «Состав ж/д ушел на мост, потом бумкнуло», — поделился читатель.

    Фото: предоставлено читателем IRCITY.RU
    предоставлено читателем IRCITY.RU
    Фото: предоставлено читателем IRCITY.RU
    предоставлено читателем IRCITY.RU
    Коммерсантъ / T.me
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    По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, пострадавших в результате ЧП на Крымском мосту нет (по предварительным данным).

    Фото: предоставлено читателем IRCITY.RU
    предоставлено читателем IRCITY.RU
    Коммерсантъ / T.me
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    В ФСУ «Управление автомобильных дорог "Тамань"» сообщили ТАСС, что специалисты дорожной службы работают около места ЧП на Крымском мосту, оценивая состояние автодорожного полотна.

    Фото: предоставлено читателем IRCITY.RU
    предоставлено читателем IRCITY.RU
    Коммерсантъ / T.me
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    И. о. министра транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил агентству «Интерфакс-Юг», что паромная переправа может быть запущена как альтернатива Крымскому мосту.

    Фото: предоставлено читателем IRCITY.RU
    предоставлено читателем IRCITY.RU
    Коммерсантъ / T.me
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    Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что все логистические схемы на случай ЧС отработаны, паромная переправа готовится к запуску. По его словам, Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия.

    Фото: предоставлено читателем IRCITY.RU
    предоставлено читателем IRCITY.RU
    Коммерсантъ / T.me
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    Водители предупреждают родных и друзей о том, что не смогут добраться к ним вовремя из-за пожара на мосту.

    SHOT / T.me

    Фото: предоставлено читателем IRCITY.RU
    предоставлено читателем IRCITY.RU
    Коммерсантъ / T.me
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    В пресс-службе Крымской железной дороги сообщили, что на месте ведутся аварийные работы:

    — Произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Причины происшествия устанавливаются.

    Фото: предоставлено читателем IRCITY.RU
    предоставлено читателем IRCITY.RU
    Коммерсантъ / T.me
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    На мосту работает система оповещения — водителей просят покинуть зону транспортной безопасности.

    СМОТРИ / T.me

    Фото: предоставлено читателем IRCITY.RU
    предоставлено читателем IRCITY.RU
    Коммерсантъ / T.me
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    Вот так выглядят последствия — один из пролетов моста обрушился в воду.

    Коммерсантъ / T.me
    Фото: предоставлено читателем IRCITY.RU
    предоставлено читателем IRCITY.RU
    Коммерсантъ / T.me
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    Видео от очевидцев. Женщина, снимавшая пожар, сказала, что на мосту «что-то бахнуло».

    Baza / T.me

    Фото: предоставлено читателем IRCITY.RU
    предоставлено читателем IRCITY.RU
    Коммерсантъ / T.me
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    Движение по Крымскому мосту полностью закрыто, готовится запуск паромной переправы через пролив, заявили власти Крыма.

    — Движение через Крымский мост остановлено до выяснения обстоятельств, на месте работают специальные службы. Прорабатывается вопрос запуска паромной переправы, — сказал и. о. министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

    Фото: предоставлено читателем IRCITY.RU
    предоставлено читателем IRCITY.RU
    Коммерсантъ / T.me
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    Видео последствий с моста — дорожное полотно деформировалось.

    Baza / T.me

    Фото: предоставлено читателем IRCITY.RU
    предоставлено читателем IRCITY.RU
    Коммерсантъ / T.me
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    В ФКУ «Управление автомобильных дорог "Тамань"» сообщили, что из-за пожара на мосту приостановлено автомобильное движение. Власти заявили, что в Керчи организована стоянка для автомобилей, которые не могут проехать на Крымский мост. В Росморречфлоте сообщили, что судоходство из-за пожара не останавливалось.

    Коммерсант / T.me

    Фото: предоставлено читателем IRCITY.RU
    предоставлено читателем IRCITY.RU
    Коммерсантъ / T.me
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    Позднее на Крымской железной дороге сообщили, что загорелась топливная цистерна в хвосте грузового поезда.

    Mash / T.me

    Фото: предоставлено читателем IRCITY.RU
    предоставлено читателем IRCITY.RU
    Коммерсантъ / T.me
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    О пожаре на Крымском мосту сообщил советник главы Крыма Олег Крючков — он сказал о том, что загорелась цистерна с топливом.

    — Судоходные арки не повреждены. О причинах и последствиях говорить рано. Ведутся работы по тушению пожара, — заявил Крючков.

    Фото: предоставлено читателем IRCITY.RU
    предоставлено читателем IRCITY.RU
    Коммерсантъ / T.me

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    КрымКрымский мостНАКПоездПожар

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