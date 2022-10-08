Следком возбудил уголовное дело по факту подрыва: онлайн-хроника ЧП на Крымском мосту

Утром 8 октября на Крымском мосту загорелись цистерны с топливом, которые вез грузовой поезд. Из-за сильного пожара движение на мосту перекрыто, обрушилось дорожное полотно. Мы собираем в этой онлайн-трансляции всё, что известно к этому часу.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что все АЗС вблизи Крымского моста со стороны Тамани работают в штатном режиме.
К АЗС в Ялте тоже выстроились большие очереди из машин.
Раньше всех. Ну почти / T.me
Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что информация об ограничении продажи товаров на полуострове не соответствует действительности, в ближайшее время будут дополнительные разъяснения.
Крым полностью обеспечен автомобильным топливом, запасов хватит на 15 дней, сообщили в Минэнерго РФ.
Очевидцы опубликовали видео тушения горящего на мосту грузового ж/д состава.
Раньше всех. Ну почти / t.me
Запасы товаров первой необходимости в Крыму имеются почти на 2 месяца, сообщили власти.
В Минпроме Крыма сообщили, что ограничивают отпуск товаров бакалейной группы в Крыму — в одни руки до трех килограммов. Это делается для того, чтобы избежать искусственного ажиотажа.
Возврат денежных средств за ж/д билеты в Крым и из него будет осуществляться без удержания сборов, сообщает оператор перевозок «Гранд Сервис Экспресс».
Скопления машин на трассе на подъезде к Крымскому мосту со стороны Крыма не зафиксировано, сообщил
— На мосту машин нет. На подъездах к Крымскому мосту скопления машин нет — все уехали либо в Керчь, либо вглубь полуострова, — сказал Лукашенко.
В Минтрансе России РБК сообщили, что береговая инфраструктура готова для возобновления работы Керченской паромной переправы. По состоянию на 08:30 по московскому времени первый паром начинал переход к терминалу для погрузки и начала работы, готовятся к выходу на переправу еще три парома различных судовладельцев.
Прокуратура Крыма даст оценку соблюдению требований законодательства в части транспортной безопасности после ЧП на Крымском мосту, сообщается на сайте ведомства.
В Минтрансе РФ сообщили, что приступили к оценке повреждений, объемов и сроков восстановительных работ на Крымском мосту.
По информации РЖД, в настоящее время задерживаются пассажирские поезда
Все поезда в сообщении с Крымом, которые планировалось отправить в ближайшее время, временно не будут отправляться. Продажа билетов на поезда в сообщении с Крымом приостановлена. Вернуть билеты на задержанные или отмененные поезда пассажиры могут без дополнительных сборов и плат.
Всероссийский союз страховщиков оценивает ущерб от ЧП на Крымском мосту в 200–500 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе союза.
В морских службах Кубани сообщили, что для организации сообщения между Крымом и Краснодарским краем задействуют минимум четыре или пять паромов.
Продажа билетов на поезда, следующие в Крым и из него, приостановлена, сообщили в РЖД.
Все автобусные рейсы из Крыма в материковую часть РФ отменены
Открытое горение на Крымском мосту ликвидировано, сообщили в экстренных службах.
Глава Крыма Сергей Аксёнов написал, что после тушения пожара в кратчайший срок будет проведена экспертиза и станут известны причины ЧП.
— Прошу отельеров и руководителей санаториев продлить проживание в течение ближайшего дня для гостей, у которых закончилось время пребывания в средстве размещения. Все затраты будут компенсированы за счет Республики Крым. Порядок компенсации будет озвучен в понедельник, — сообщил Аксёнов.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал, что дефицита топлива в городе не будет:
— Запас бензина в Севастополе — на 40 суток, дефицита не будет, поэтому запасаться топливом не надо.
Тем временем в Севастополе уже наблюдаются очереди на заправках.
ЧП Севастополь / T.me
Обследование повреждений Крымского моста уже ведется, после него можно будет назвать сроки восстановления моста, заявил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.
Экономист и управляющий фондом стратегического управления MDG inc. Дмитрий Потапенко оценил, как повлияет на Крым разрушение моста. По его словам, если мост восстановят быстро (например, за неделю), то фундаментально ничего не поменяется.
— Изначальная логика построения этих мостов была для того, чтобы сократить поставки через паромную переправу. Сейчас я не вижу, чтобы у Крыма была критическая какая-то зависимость от ж/д и автомобильных поставок. Там есть всегда альтернатива — паромная переправа, — отметил Потапенко.
Подробнее об этом — в материале MSK1.RU.
По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, на мосту осталась целой автомобильная нитка из Керчи на Тамань. К запуску готова паромная переправа, которая начнет работать с сегодняшнего дня (график сообщат позднее), также на подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей.
Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал в своем телеграм-канале происшествие на Крымском мосту. По словам Аксёнова, он координирует работу по тушению пожара на Крымском мосту, на месте также находится председатель Совета министров Крыма Игорь Михайличенко.
— К месту ЧП стянуты все силы. В результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. При этом загорелись цистерны с топливом. Сейчас со стороны Тамани и Керчи подходят два локомотива, которые растянут горящий состав. Как только будет потушен пожар, появится возможность оценить масштабы повреждений моста и опор, можно будет говорить о сроках восстановления движения, — написал Аксёнов.
Еще одни кадры последствий взрыва на Крымском мосту.
СМОТРИ / T.me
Следком РФ возбудил уголовное дело по факту подрыва на Крымском мосту.
Сухопутный транспортный коридор в Крым налажен «через новые регионы», написал советник главы Крыма Олег Крючков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет.
Предположительный момент взрыва на Крымском мосту.
Раньше всех. Ну почти / T.me
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.
Дорожное полотно на Крымском мосту повредили «украинские вандалы», заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.
Повреждения на Крымском мосту не носят тяжелого характера и будут оперативно восстановлены, заявил председатель госсовета (парламента) Крыма Владимир Константинов.
Советник главы Крыма анонсировал скорое заявление Аксёнова — телеканал «Звезда».
Два ближайших поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь задерживаются в пути. Об этом заявили в компании «Гранд сервис экспресс», которая осуществляет пассажирские перевозки в Крым.
На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, сообщили РБК в Национальном антитеррористическом комитете. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. Два автомобильных пролета моста частично обрушены.
Читатель IRCITY.RU рассказал о том, что произошло на Крымском мосту. По его словам, примерно в 06:00 по московскому времени он почувствовал сильный удар, «будто землетрясение, в гостинице двери распахнуло».
— Я вышел на набережную и поговорил с рыбаками, они сказали: «Состав ж/д ушел на мост, потом бумкнуло», — поделился читатель.
По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, пострадавших в результате ЧП на Крымском мосту нет (по предварительным данным).
В ФСУ «Управление автомобильных дорог "Тамань"» сообщили ТАСС, что специалисты дорожной службы работают около места ЧП на Крымском мосту, оценивая состояние автодорожного полотна.
И. о. министра транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил агентству «Интерфакс-Юг», что паромная переправа может быть запущена как альтернатива Крымскому мосту.
Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что все логистические схемы на случай ЧС отработаны, паромная переправа готовится к запуску. По его словам, Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия.
Водители предупреждают родных и друзей о том, что не смогут добраться к ним вовремя из-за пожара на мосту.
SHOT / T.me
В пресс-службе Крымской железной дороги сообщили, что на месте ведутся аварийные работы:
— Произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Причины происшествия устанавливаются.
На мосту работает система оповещения — водителей просят покинуть зону транспортной безопасности.
СМОТРИ / T.me
Вот так выглядят последствия — один из пролетов моста обрушился в воду.
Видео от очевидцев. Женщина, снимавшая пожар, сказала, что на мосту «что-то бахнуло».
Baza / T.me
Движение по Крымскому мосту полностью закрыто, готовится запуск паромной переправы через пролив, заявили власти Крыма.
— Движение через Крымский мост остановлено до выяснения обстоятельств, на месте работают специальные службы. Прорабатывается вопрос запуска паромной переправы, — сказал
Видео последствий с моста — дорожное полотно деформировалось.
Baza / T.me
В ФКУ «Управление автомобильных дорог "Тамань"» сообщили, что из-за пожара на мосту приостановлено автомобильное движение. Власти заявили, что в Керчи организована стоянка для автомобилей, которые не могут проехать на Крымский мост. В Росморречфлоте сообщили, что судоходство из-за пожара не останавливалось.
Коммерсант / T.me
Позднее на Крымской железной дороге сообщили, что загорелась топливная цистерна в хвосте грузового поезда.
Mash / T.me
О пожаре на Крымском мосту сообщил советник главы Крыма Олег Крючков — он сказал о том, что загорелась цистерна с топливом.
— Судоходные арки не повреждены. О причинах и последствиях говорить рано. Ведутся работы по тушению пожара, — заявил Крючков.