Следком возбудил уголовное дело по факту подрыва: онлайн-хроника ЧП на Крымском мосту

Скопления машин на трассе на подъезде к Крымскому мосту со стороны Крыма не зафиксировано, сообщил и. о. министра транспорта региона Николай Лукашенко.

— На мосту машин нет. На подъездах к Крымскому мосту скопления машин нет — все уехали либо в Керчь, либо вглубь полуострова, — сказал Лукашенко.