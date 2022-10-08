Велосипедисты и роллеры перекроют улицы в Купчино

Физкультмероприятие на час потеснит водителей во Фрунзенском районе Петербурга днем 8 октября. Для проведения «Открытого районного массового велопробега на велосипедах и роликах «Велокупчино» перекроют несколько улиц.
По информации комитета по транспорту Петербурга, с 13:00 до 14:00 субботы для движения транспорта перекроют:
- Бухарестскую улицу в направлении от улицы Димитрова к улице Ярослава Гашека;
- улицу Ярослава Гашека в направлении от Бухарестской улицы к Купчинской улице;
- Купчинскую улицу в направлении от улицы Ярослава Гашека к улице Димитрова;
- улицу Димитрова в направлении от Купчинской улицы к Бухарестской улице.
Из-за перекрытий с часу до двух по Бухарестской улице, улице Ярослава Гашека, Купчинской улице и улице Димитрова не будут ходить троллейбусы. В связи с этим движение троллейбусов №39 и №47 будет приостановлено на время проезда колонны, предупреждает СПб ГУ «Горэлектротранс».