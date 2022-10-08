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    Велосипедисты и роллеры перекроют улицы в Купчино

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    Физкультмероприятие на час потеснит водителей во Фрунзенском районе Петербурга днем 8 октября. Для проведения «Открытого районного массового велопробега на велосипедах и роликах «Велокупчино» перекроют несколько улиц.

    По информации комитета по транспорту Петербурга, с 13:00 до 14:00 субботы для движения транспорта перекроют:

    • Бухарестскую улицу в направлении от улицы Димитрова к улице Ярослава Гашека;
    • улицу Ярослава Гашека в направлении от Бухарестской улицы к Купчинской улице;
    • Купчинскую улицу в направлении от улицы Ярослава Гашека к улице Димитрова;
    • улицу Димитрова в направлении от Купчинской улицы к Бухарестской улице.
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    Из-за перекрытий с часу до двух по Бухарестской улице, улице Ярослава Гашека, Купчинской улице и улице Димитрова не будут ходить троллейбусы. В связи с этим движение троллейбусов №39 и №47 будет приостановлено на время проезда колонны, предупреждает СПб ГУ «Горэлектротранс».

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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