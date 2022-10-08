Велосипедисты и роллеры перекроют улицы в Купчино

Физкультмероприятие на час потеснит водителей во Фрунзенском районе Петербурга днем 8 октября. Для проведения «Открытого районного массового велопробега на велосипедах и роликах «Велокупчино» перекроют несколько улиц.



По информации комитета по транспорту Петербурга, с 13:00 до 14:00 субботы для движения транспорта перекроют: