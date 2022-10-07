Российский турист насмерть разбился на параплане в Турции

Полёт на параплане вблизи турецкого курорта Фетхие стал смертельным для 33-летнего россиянина. Мужчина упал на скалы и погиб на месте, сообщает Habertürk 7 октября.



По данным издания, Максим Кузин совершал одиночный полёт со взлётно-посадочной полосы Бабадаг в районе Олюдениз на высоте 1 200 метров. Мужчина взлетел после подготовки и разбился, упав на скалы.

Сообщается, что скалы на месте его падения настолько крутые, что спасателям не сразу удалось добраться до мужчины. Тело доставили больницу Фетхие на вертолёте. Откуда именно прибыл турист, издание не уточняет.