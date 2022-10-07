Футбольные тренеры из Петербурга прошли психологическую подготовку для работы с детьми

Более 20 тренеров детских футбольных команд из Петербурга стали первыми выпускниками образовательной программы «Учить, вдохновляя», разработанной Федерацией футбола Санкт-Петербурга и Корпоративным университетом «Газпром нефти». В течение трех недель они изучали особенности работы с детьми разных возрастов, учились решать конфликты, укреплять коллектив, вдохновлять ребят на спортивные достижения и общаться с их родителями.



— Идея курса появилась примерно год назад, — рассказала Ольга Касинец, менеджер проектов развития Федерации футбола СПб. — Мы пришли с ней к Корпоративному университету «Газпром нефти», и он разработал эту образовательную программу для нас. Мы вместе с университетом провели серию интервью с руководством клубов, с тренерами и с детьми, чтобы точно определить потребности в этом направлении. Тренеров для обучения мы тоже набирали точечно, с пониманием, что эти люди надолго останутся в профессии и что эти знания им пригодятся.

В пилотную группу программы вошли футбольные наставники, работающие с детьми и подростками в обычных городских клубах и спортивных школах: СШОР «Сестрорецк», СШОР «Лидер», СШОР «Зеленогорск», «Ижорец», «Пороховчанин» и других. По словам руководителя направления создания управленческих образовательных программ Корпоративного университета «Газпром нефти» Александра Курочкина, в таком формате детских футбольных тренеров в России обучают впервые. Он волновался, как тренеры примут подобную программу, но в итоге все участники показали большую увлеченность процессом.

— Думаю, все понимают, что есть проблемы с психологической подготовкой при работе с юными футболистами, — считает Кирилл Зотов, тренер СШОР «Лидер». — Здесь мы много изучали вопросы взаимоотношений с родителями, игроками. Какие-то вещи я уже начал применять в работе с ребятами. Теперь я лучше разбираюсь в психотипах и понимаю, почему футболист среагировал так или иначе и почему так. Это поможет мне лучше разобраться в проблемах отдельных игроков, которые могут не всегда лежать на поверхности. Конечно, это важно. Если у игрока проблемы с настроением, он может не показать хорошую игру. Значит, надо его правильно замотивировать правильными доводами.

Реальные результаты образовательной программы «Учить, вдохновляя» организаторы планируют оценить через три месяца, когда детские тренеры уже начнут применять полученные знания на практике, в своих клубах и школах. Тогда выпускники снова соберутся вместе и поделятся впечатлениями.