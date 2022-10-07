Путин подписал указ о создании нового оператора «Сахалин-1»

В России будет создан новый оператор «Сахалин-1». Согласно указу, подписанному президентом Владимиром Путиным, он получит права и обязанности как участников проекта, так и оператора Exxon Neftegas.
Как следует из текста документа, созданное общество получит все имущество проекта «Сахалин-1» и созданного в рамках него консорциума.
У проекта несколько партнеров. По 20 процентов принадлежат ПАО НК «Роснефть» и индийской нефтяной госкомпании ОНГК «Видеш». По 30 процентов — корпорации «Эксон Мобил» и японской СОДЕКО.
Согласно указу, иностранные участники проекта «Сахалин-1» в течение месяца обязаны предоставить уведомления о принятии доли в уставном капитале в новом ООО. Они будут распределены пропорционально долям, распределенным ранее.