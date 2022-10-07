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    Эксперты бьют тревогу: на Европу наступает «омикрон»

    2036
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    В Европе назревает новая волна заболеваемости COVID-19. В качестве причины называют, в частности, «усталость» организма от вакцин и возникшую путаницу в прививках. Об этом сообщает CNN.

    По данным ВОЗ, на прошлой неделе в Европе было зафиксировано 1,5 миллиона случаев заболеваемости коронавирусом. Это на 8 процентов больше, чем неделей ранее. Выросло и количество госпитализаций. При этом эксперты Всемирной организации здравоохранения отмечают, что в ЕС набирают силу новые подварианты «омикрона».

    Независимые эксперты называют более серьезные цифры роста заболеваемости. С 4 октября в Италии она выросла на 32 процента, а в Великобритании — на 45%.

    Как отмечает CNN, в данный момент в ЕС официально одобрены бустерные прививки только для нескольких групп людей. Это, в частности, пенсионеры и люди с ослабленной иммунной системой. Кроме того, многие сталкиваются с проблемой в выборе бустерной вакцины. При этом многие не готовы делать очередной укол, который для некоторых может стать четвертым или пятым.

    Эксперты, как отмечает издание, бьют тревогу: возможно, большой проблемой станет мнение о том, что пандемия закончилась. Именно оно создает ложное чувство безопасности. «Кажется, что жизнь вернулась в нормальное русло, по крайней мере в отношении COVID-19. Теперь у людей есть другие заботы», — заявил Адам Финн, председатель ETAGE, экспертной группы, консультирующей ВОЗ по вопросам вакциноуправляемых заболеваний в Европе (цитата по CNN).

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