Эксперты бьют тревогу: на Европу наступает «омикрон»

В Европе назревает новая волна заболеваемости COVID-19. В качестве причины называют, в частности, «усталость» организма от вакцин и возникшую путаницу в прививках. Об этом сообщает CNN.



По данным ВОЗ, на прошлой неделе в Европе было зафиксировано 1,5 миллиона случаев заболеваемости коронавирусом. Это на 8 процентов больше, чем неделей ранее. Выросло и количество госпитализаций. При этом эксперты Всемирной организации здравоохранения отмечают, что в ЕС набирают силу новые подварианты «омикрона».

