В Рыбацком пожар отправил в больницу женщину. Соседи говорят о животных, не все из которых спаслись

Квартира в хрущёвке загорелась в Невском районе Петербурга в пятницу, 7 октября. Без пострадавших не обошлось, соседи говорят, что и без жертв тоже.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, незадолго до шести часов вечера силами трёх расчётов в составе 14 пожарных тушили возгорание в пятиэтажке на Караваевской, 39/2. В двушке площадью 50 квадратных метров огонь охватил полквартиры.