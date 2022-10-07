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    В Рыбацком пожар отправил в больницу женщину. Соседи говорят о животных, не все из которых спаслись

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    Квартира в хрущёвке загорелась в Невском районе Петербурга в пятницу, 7 октября. Без пострадавших не обошлось, соседи говорят, что и без жертв тоже.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, незадолго до шести часов вечера силами трёх расчётов в составе 14 пожарных тушили возгорание в пятиэтажке на Караваевской, 39/2. В двушке площадью 50 квадратных метров огонь охватил полквартиры.

    По данным ведомства, локализовать пожар удалось менее чем за десять минут.

    «Пострадала женщина, госпитализирована в лечебное учреждение», — уточнили в ведомстве.

    В паблике «Наше Рыбацкое» уточняют, что к скорой её сопровождали дети. По словам местной жительницы, при пожаре погибла кошка, собаку удалось спасти.

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