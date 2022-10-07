Петербург сковали пробки. Они вышли из центра и добрались до КАД

В Петербурге «красные» шесть баллов. На юго-западе КАД теряют почти час, проползая шесть километров, аномально плотно на дорогах Московского района и на Лиговском проспекте.

По данным «Яндекса», дороги в Петербурге в половине восьмого часа вечера 7 октября загружены на шесть баллов. При этом необычайную плотность движения сервис фиксирует на Лиговском проспекте — 10 баллов, хотя обычно в это время здесь не более четырёх.

«Десятку» присвоили и Московскому проспекту. Намертво стоит Варшавская улица, сообщают в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Пробка сковала съезд на КАД с Пулковского шоссе. «Машины не двигаются вовсе», — пишут водители.

Не легче на Кубинской улице, которая стоит как по направлению в центр, так и из него.

Санкт-Петербургское шоссе окрасилось в бордовый от Заводской дороги до Почтового переулка. Нет движения на Фронтовой улице, пробка с которой тянется на Волхонское шоссе и до КАД. «5,4 км. В ней можно потерять 48 минут. Обычно этот участок можно проехать за 10 минут», — сообщает сервис.

На внешнем кольце КАД между Ропшинским и Красносельским «бордовые» шесть километров. «Стоим 40 минут, дорога перекрыта», — делится автомобилист. Через пару километров от него другой водитель интересуется «есть ли конец этой пробке».



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