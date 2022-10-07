    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 11

    2 м/с, зап

    761мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd60.25eur58.24
    ТЕМА ДНЯ

    В Петербурге отменяют новогодние праздники

    Отказ от мобилизацииПремия ФонтанкиПовестка в поликлиникеСправочник мобилизацииЖенские повесткиОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаПромышленный Петербург

    Петербург сковали пробки. Они вышли из центра и добрались до КАД

    943

    В Петербурге «красные» шесть баллов. На юго-западе КАД теряют почти час, проползая шесть километров, аномально плотно на дорогах Московского района и на Лиговском проспекте.

    ПоделитьсяПоделиться

    По данным «Яндекса», дороги в Петербурге в половине восьмого часа вечера 7 октября загружены на шесть баллов. При этом необычайную плотность движения сервис фиксирует на Лиговском проспекте — 10 баллов, хотя обычно в это время здесь не более четырёх.

    «Десятку» присвоили и Московскому проспекту. Намертво стоит Варшавская улица, сообщают в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Пробка сковала съезд на КАД с Пулковского шоссе. «Машины не двигаются вовсе», — пишут водители.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Не легче на Кубинской улице, которая стоит как по направлению в центр, так и из него.

    Санкт-Петербургское шоссе окрасилось в бордовый от Заводской дороги до Почтового переулка. Нет движения на Фронтовой улице, пробка с которой тянется на Волхонское шоссе и до КАД. «5,4 км. В ней можно потерять 48 минут. Обычно этот участок можно проехать за 10 минут», — сообщает сервис.

    На внешнем кольце КАД между Ропшинским и Красносельским «бордовые» шесть километров. «Стоим 40 минут, дорога перекрыта», — делится автомобилист. Через пару километров от него другой водитель интересуется «есть ли конец этой пробке».

    ПоделитьсяПоделиться

    «Яндекс» обещает, что к девяти часам вечера загруженность дорог не будет превышать трёх баллов.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close