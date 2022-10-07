    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 11

    2 м/с, зап

    761мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd60.25eur58.24
    ТЕМА ДНЯ

    В Петербурге отменяют новогодние праздники

    Отказ от мобилизацииПремия ФонтанкиПовестка в поликлиникеСправочник мобилизацииЖенские повесткиОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаПромышленный Петербург

    Неформальный саммит лидеров СНГ в Петербурге завершился. Путин напоследок пообщался с Лукашенко

    3512

    В Константиновском дворце завершилась неформальная встреча лидеров стран СНГ. Об этом 7 октября пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

    После саммита Владимир Путин около часа один на один беседовал с белорусским президентом Александром Лукашенко. Его пул сообщил, что лидер РБ выехал в аэропорт в 18:51 мск.

    Участие в саммите помимо Путина и Лукашенко приняли президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер‑министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close