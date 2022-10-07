Неформальный саммит лидеров СНГ в Петербурге завершился. Путин напоследок пообщался с Лукашенко

В Константиновском дворце завершилась неформальная встреча лидеров стран СНГ. Об этом 7 октября пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
После саммита Владимир Путин около часа один на один беседовал с белорусским президентом Александром Лукашенко. Его пул сообщил, что лидер РБ выехал в аэропорт в 18:51 мск.
Участие в саммите помимо Путина и Лукашенко приняли президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер‑министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.