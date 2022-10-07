Уголовная ответственность за отказ от мобилизации — объясняем, откуда взялся этот «миф»

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Сейчас
+13˚C
Сейчас в Санкт-Петербурге
Пасмурно, без осадков
Ощущается как 11
3 м/с, ю-з
761мм
74%
Пробки
1/10
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