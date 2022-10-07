Петербурженка развозит еду застрявшим на границе украинцам. Ради этого она на машине приехала в Псков. Утром Елена Кондратова забирает обеды в кафе и едет на самый дальний погранпереход «Бурачки» — это три часа дороги в одну сторону. Nissan пенсионерки буквально забит до потолка: вещами из волонтерского центра, лекарствами и, конечно же, едой. Но, увы, случается, что и ее не хватает. Накануне Елена раздала 300 обедов за 10 минут, а потом отдала свои бутерброды женщине, которой горячей еды не досталось.
Видеорепортаж: Петербурженка, которая спасает от голода украинских беженцев
Петербурженка развозит еду застрявшим на границе украинцам. Ради этого она на машине приехала в Псков. Утром Елена Кондратова забирает обеды в кафе и едет на самый дальний погранпереход «Бурачки» — это три часа дороги в одну сторону. Nissan пенсионерки буквально забит до потолка: вещами из волонтерского центра, лекарствами и, конечно же, едой. Но, увы, случается, что и ее не хватает. Накануне Елена раздала 300 обедов за 10 минут, а потом отдала свои бутерброды женщине, которой горячей еды не досталось.
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