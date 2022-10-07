На проспекте Просвещения «Рено» сбил семилетнего ребёнка

Об аварии на перекрёстке проспекта Просвещения с улицей Симонова «Фонтанке» сообщила читательница. По её словам, у пешеходного перехода стояли автомобиль ДПС и две машины медиков. «Видимо, сбили кого-то на переходе», — предположила девушка.



В ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что на проспекте Просвещения, 9, незадолго до двух часов дня был сбит мальчик семи лет. Он попал под колёса «Рено».