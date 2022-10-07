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    На проспекте Просвещения «Рено» сбил семилетнего ребёнка

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    Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства аварии в Выборгском районе Петербурга, в результате которой травму головы получил мальчик школьного возраста.

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    Об аварии на перекрёстке проспекта Просвещения с улицей Симонова «Фонтанке» сообщила читательница. По её словам, у пешеходного перехода стояли автомобиль ДПС и две машины медиков. «Видимо, сбили кого-то на переходе», — предположила девушка.

    В ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что на проспекте Просвещения, 9, незадолго до двух часов дня был сбит мальчик семи лет. Он попал под колёса «Рено».

    В больницу ребёнка увезли с закрытой черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести. Как именно мальчик переходил дорогу, уточняется.

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