В Индонезии уволили полицейских, которые лизнули подарок для военного командования

Полиция провинции Западное Папуа в Индонезии уволила двух сотрудников за «ненадлежащее поведение». Во время празднования 77-й годовщины вооружённых сил страны два офицера из департамента дорожного движения лизнули подарочный торт.



Сладость хотели вручить военному командованию. Об этом 7 октября сообщает новостное агентство ANTARA.



«Они были с позором уволены после разбирательства в нашей штаб-квартире», — заявил начальник отдела по связям с общественностью полиции Западного Папуа.

