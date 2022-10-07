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    В Индонезии уволили полицейских, которые лизнули подарок для военного командования

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    Полиция провинции Западное Папуа в Индонезии уволила двух сотрудников за «ненадлежащее поведение». Во время празднования 77-й годовщины вооружённых сил страны два офицера из департамента дорожного движения лизнули подарочный торт.

    Сладость хотели вручить военному командованию. Об этом 7 октября сообщает новостное агентство ANTARA.

    «Они были с позором уволены после разбирательства в нашей штаб-квартире», — заявил начальник отдела по связям с общественностью полиции Западного Папуа.

    Сам случай произошёл 5 октября. В тот день глава полиции Западного Папуа Даниэль Тахи Монанг принёс официальные извинения членам национальной армии Индонезии и начальнику регионального военного командования.

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