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    Тигрица Виола отметила день рождения и удивила выбором подарка

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    1 комментарий

    Ленинградский зоопарк

    В пятницу, 7 октября, свой второй день рождения отметила усато-полосатая питомица Ленинградского зоопарка — тигрица Виола. Посмотрите, как она резво играет со своими подарками.

    По тигриным меркам Виола еще маленькая, взрослыми эти кошки становятся в 3–4 года, отмечают в зоопарке. И как любому ребенку, на день рождения ей подарили новые игрушки: мяч и дорожный конус. К удивлению сотрудников, последний так понравился тигрице, что на мяч она долго вообще не обращала внимания. Впрочем, потом она поиграла и со второй обновкой.

    Скриншот из видео <a href="https://t.me/lenzoopark/499" class="_ io-leave-page" target="_blank">Ленинградского зоопарка</a>
    Скриншот из видео Ленинградского зоопарка
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    По словам сотрудников зоопарка, которые ухаживают за Виолой, за год ее характер ничуть не изменился: она осталась такой же любопытной и игривой, только сильно выросла.

    Скриншот из видео <a href="https://t.me/lenzoopark/499" class="_ io-leave-page" target="_blank">Ленинградского зоопарка</a>
    Скриншот из видео Ленинградского зоопарка

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