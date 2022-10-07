Тигрица Виола отметила день рождения и удивила выбором подарка

В пятницу, 7 октября, свой второй день рождения отметила усато-полосатая питомица Ленинградского зоопарка — тигрица Виола. Посмотрите, как она резво играет со своими подарками.

По тигриным меркам Виола еще маленькая, взрослыми эти кошки становятся в 3–4 года, отмечают в зоопарке. И как любому ребенку, на день рождения ей подарили новые игрушки: мяч и дорожный конус. К удивлению сотрудников, последний так понравился тигрице, что на мяч она долго вообще не обращала внимания. Впрочем, потом она поиграла и со второй обновкой.