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    А кто-то сейчас любит и счастлив. Крабы обнимают друг друга вдали от людей

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    У четырёхугольного волосатого краба сейчас «весна» — сезон размножения. Эти создания живут в Дальневосточном морском заповеднике, и его сотрудники наблюдают процесс их ухаживания. Мы тоже можем подсмотреть и позавидовать.

    Дмитрий Рудась / Дальневосточный морской заповедник

    Видео опубликовал 7 октября телеграм-канал заповедника. Этот краб — один из крупнейших, панцирь и его ноги покрыты короткими волосками. Ширина и длина панциря почти одинаковые, до 10–12 см.

    Дальневосточный морской заповедник сохраняет от антропогенного влияния природу залива Петра Великого в Японском море. Это один из самых богатых по биоразнообразию заливов России, а заповедник идеальный роддом, в котором животные могут продолжить род.

    «Зимой на островах архипелага Римского-Корсакова размножается пятнистая нерпа. На острове Фуругельма — самом южном в России — растёт число гнездовий малой колпицы, одной из редчайших птиц мира. И жизнь торжествует», — рассказывают зоологи.

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