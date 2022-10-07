А кто-то сейчас любит и счастлив. Крабы обнимают друг друга вдали от людей

У четырёхугольного волосатого краба сейчас «весна» — сезон размножения. Эти создания живут в Дальневосточном морском заповеднике, и его сотрудники наблюдают процесс их ухаживания. Мы тоже можем подсмотреть и позавидовать.

Видео опубликовал 7 октября телеграм-канал заповедника. Этот краб — один из крупнейших, панцирь и его ноги покрыты короткими волосками. Ширина и длина панциря почти одинаковые, до 10–12 см.

Дальневосточный морской заповедник сохраняет от антропогенного влияния природу залива Петра Великого в Японском море. Это один из самых богатых по биоразнообразию заливов России, а заповедник идеальный роддом, в котором животные могут продолжить род.

