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    Суд согласился с требованием удалить из YouTube ролик о «сталкерах» в московском метро

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    Ленинский райсуд Петербурга удовлетворил иск прокурора Петербургского метрополитена с требованием запретить к распространению ролик о ночных похождениях «сталкеров» в московской подземке. Об этом 7 октября сообщает Объединённая пресс-служба города.

    Авторы видеозаписи, размещённой на YouTube в конце августа, рассказывают о способах проникновения в ту часть метрополитена, которая скрыта для пассажиров и требует прохождения через контрольные пункты.

    «Доступ в технологический сектор зоны транспортной безопасности ограничен для пассажиров и осуществляется по пропускам установленных видов для персонала и посетителей объекта метрополитена», — указал суд.

    Проход или проезд туда другими способами не разрешён. За нарушение правил предусмотрена административная ответственность по третьей части 11.15.1 статьи КоАП РФ («Нарушение требований в области транспортной безопасности»).

    В итоге суд административный иск удовлетворил, видео уже недоступно.

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