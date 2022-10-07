Суд согласился с требованием удалить из YouTube ролик о «сталкерах» в московском метро

Ленинский райсуд Петербурга удовлетворил иск прокурора Петербургского метрополитена с требованием запретить к распространению ролик о ночных похождениях «сталкеров» в московской подземке. Об этом 7 октября сообщает Объединённая пресс-служба города.



Авторы видеозаписи, размещённой на YouTube в конце августа, рассказывают о способах проникновения в ту часть метрополитена, которая скрыта для пассажиров и требует прохождения через контрольные пункты.

