Суд приговорил молодого петербуржца, который разрисовал здание Следственного комитета матерными словами

Приморский райсуд огласил приговор в отношении петербуржца, которого признали виновным в вандализме. Свое мнение он высказывал явно не в том месте.



Как сообщает 7 октября объединенная пресс-служба городских судов, все случилось вечером 24 августа прошлого года. На тот момент 17-летний фигурант нанес нецензурные надписи на здание следственного отдела по Приморскому району ГСУ Следственного комитета. Таким образом, посчитало обвинение, он выразил «ненависть к отдельной социальной группе, а именно сотрудникам правоохранительных органов».

