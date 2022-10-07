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    Суд приговорил молодого петербуржца, который разрисовал здание Следственного комитета матерными словами

    1911
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    Приморский райсуд огласил приговор в отношении петербуржца, которого признали виновным в вандализме. Свое мнение он высказывал явно не в том месте.

    Как сообщает 7 октября объединенная пресс-служба городских судов, все случилось вечером 24 августа прошлого года. На тот момент 17-летний фигурант нанес нецензурные надписи на здание следственного отдела по Приморскому району ГСУ Следственного комитета. Таким образом, посчитало обвинение, он выразил «ненависть к отдельной социальной группе, а именно сотрудникам правоохранительных органов».

    Свою вину молодой человек сначала не признавал, а потом все же передумал. Суд назначил ему полгода ограничения свободы.

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