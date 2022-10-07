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    «На Украине происходят трагические события». Путин призвал выработать меры по разрешению конфликтов на постсоветском пространстве

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    Странам СНГ необходимо выработать меры по разрешению межгосударственных конфликтов на постсоветском пространстве. Об этом 7 октября заявил президент РФ Владимир Путин на неформальной встрече руководителей государств — участников СНГ в Петербурге.

    «Помимо Украины, где происходят трагические события, к сожалению, и между другими близкими государствами постсоветского пространства возникают подчас конфликты. Это, безусловно, требует выработки мер по их разрешению», — сказал он.

    Кроме того, Путин считает важным обмениваться мнениями по продвижению сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом, преступностью, незаконным оборотом наркотиков и коррупцией.

    Также российский лидер поблагодарил президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева за инициативу создать под эгидой СНГ международную организацию по поддержке и продвижению русского языка. Москва поддерживает это предложение и будет делать всё для его скорейшей реализации.

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