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    Старенький «Фольксваген» догнал «Хонду» на М-11 в Ленобласти. Пострадала женщина

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    Серьезная авария произошла 7 октября на скоростной трассе М-11 «Нева» в Тосненском районе Ленобласти. Помощь медиков потребовалась женщине-водителю одной из машин.

    На 649-м километре платной магистрали столкнулись попутные автомобили Volkswagen и Honda, сообщает Аварийно-спасательная служба ЛО. Судя по фото с места ДТП, немецкий микроавтобус догнал японский автомобиль, сильно повредив себе переднюю часть.

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    В результате аварии пострадала женщина, управлявшая «Хондой». Прибывшие на место спасатели отключили в машинах аккумуляторы и передали пострадавшую медикам.

    Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
    Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

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