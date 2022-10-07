Старенький «Фольксваген» догнал «Хонду» на М-11 в Ленобласти. Пострадала женщина

Серьезная авария произошла 7 октября на скоростной трассе М-11 «Нева» в Тосненском районе Ленобласти. Помощь медиков потребовалась женщине-водителю одной из машин.
На 649-м километре платной магистрали столкнулись попутные автомобили Volkswagen и Honda, сообщает Аварийно-спасательная служба ЛО. Судя по фото с места ДТП, немецкий микроавтобус догнал японский автомобиль, сильно повредив себе переднюю часть.
В результате аварии пострадала женщина, управлявшая «Хондой». Прибывшие на место спасатели отключили в машинах аккумуляторы и передали пострадавшую медикам.