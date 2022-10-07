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    Роспотребнадзор через суд добился, чтобы в петербургском магазине продавали хлеб в упаковке

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    Куйбышевский райсуд Петербурга удовлетворил иск управления Роспотребнадзора, который касался упаковки хлеба в одном из магазинов. Правила его продажи придется изменить.

    Речь идет о продуктовом магазине на Новоизмайловском проспекте, сообщает 7 октября объединенная пресс-служба городских судов. Проверка установила, что хлеб там продают без упаковки, и это в ведомстве сочли противоправным. Компании, владеющей магазином, вынесли предписание об устранении нарушений, но ничего так и не исправили.

    Выяснилось, что в торговом зале магазина в зоне самообслуживания стоят открытые витрины, откуда покупатели в верхней одежде берут неупакованную выпечку, кондитерские и хлебобулочные изделия. В этом усмотрели угрозу загрязнения еды, в том числе бактериями: покупатели трогают товар грязными руками, пока его выбирают, могут задевать куртками или другими предметами.

    Суд обязал компанию продавать хлеб в упаковке, а еще сделать так, чтобы покупатели узнали об этом решении через СМИ — в течение 10 дней после вступления его в силу.

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