КАД в районе Софийской улицы на месяц сузят вдвое

Дорожные работы добавят пробок на юге кольцевой автодороги Петербурга. До конца ноября там будут перекрывать две полосы внутреннего кольца.
С 12 по 25 октября на 61-м километре внутреннего кольца КАД, в районе развязки с Софийской улицей, перекроют первую и вторую полосы движения, сообщает 7 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Затем с 26 октября по 7 ноября закроют третью и четвертую полосы. На остающихся свободными полосах все время работ скорость движения будет ограничена до 50 км/ч.
На участке будут менять два деформационных шва. Работать будут круглосуточно, в три смены. Генеральным подрядчиком выступает ООО «ЕвроТрансСтрой».