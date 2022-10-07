    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 10

    4 м/с, зап

    760мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd60.25eur58.24
    Отказ от мобилизацииПремия ФонтанкиКуда пойти на выходныхСправочник мобилизацииСуицид в КаменкеОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаПромышленный Петербург

    КАД в районе Софийской улицы на месяц сузят вдвое

    971
    1 комментарий
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
    ПоделитьсяПоделиться

    Дорожные работы добавят пробок на юге кольцевой автодороги Петербурга. До конца ноября там будут перекрывать две полосы внутреннего кольца.

    С 12 по 25 октября на 61-м километре внутреннего кольца КАД, в районе развязки с Софийской улицей, перекроют первую и вторую полосы движения, сообщает 7 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Затем с 26 октября по 7 ноября закроют третью и четвертую полосы. На остающихся свободными полосах все время работ скорость движения будет ограничена до 50 км/ч.

    На участке будут менять два деформационных шва. Работать будут круглосуточно, в три смены. Генеральным подрядчиком выступает ООО «ЕвроТрансСтрой».

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close