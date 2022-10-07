На территории завода в Петербурге задержали лазутчика. Он был в розыске, но решил, что за забором найдёт «клад»

Росгвардия задержала мужчину, который через ограду перелез на территорию завода в Кировском районе Петербурга. Оказалось, что он и так в розыске, но решил рискнуть ради «закладки».



Нарушителя поймали накануне утром, сообщает 7 октября пресс-служба управления Росгвардии по Петербургу и области. Тревогу забил персонал предприятия — сотрудники увидели незваного гостя с помощью камер и нажали «тревожную кнопку».

