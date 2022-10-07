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    На территории завода в Петербурге задержали лазутчика. Он был в розыске, но решил, что за забором найдёт «клад»

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    Росгвардия задержала мужчину, который через ограду перелез на территорию завода в Кировском районе Петербурга. Оказалось, что он и так в розыске, но решил рискнуть ради «закладки».

    Нарушителя поймали накануне утром, сообщает 7 октября пресс-служба управления Росгвардии по Петербургу и области. Тревогу забил персонал предприятия — сотрудники увидели незваного гостя с помощью камер и нажали «тревожную кнопку».

    На место прибыли два наряда. Мужчину задержали, и вскоре проверка установила, что его разыскивают за кражу во Фрунзенском районе. По предварительным данным, он полез через ограду, потому что подумал, что там могут быть спрятаны наркотики.

    Гражданина доставили в отдел полиции.

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