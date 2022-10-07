Посмотрите на пустой Невский средь бела дня

Пробки в Петербурге снова начали уплотняться. К обеду загруженность дорог выросла с 5 до «красных» 7 баллов, что на 2–3 выше обычного для этого времени суток.
Судя по «Яндекс.Карте», плотнее всего в центре города.
«Фонтанка.ру»
Невский проспект освободили от машин.
Автомобилисты сообщают и о перекрытии других улиц и магистралей, например ЗСД.
Напомним, 7 октября в утренний час пик загруженность дорог составила 6 баллов, затем, как обычно, снизилась, а после 11 часов подскочила до «красных» 7 баллов.