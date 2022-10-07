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    Посмотрите на пустой Невский средь бела дня

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    9 комментариев
    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
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    Пробки в Петербурге снова начали уплотняться. К обеду загруженность дорог выросла с 5 до «красных» 7 баллов, что на 2–3 выше обычного для этого времени суток.

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    Судя по «Яндекс.Карте», плотнее всего в центре города.

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    «Фонтанка.ру»

    Невский проспект освободили от машин.

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    Автомобилисты сообщают и о перекрытии других улиц и магистралей, например ЗСД.

    Напомним, 7 октября в утренний час пик загруженность дорог составила 6 баллов, затем, как обычно, снизилась, а после 11 часов подскочила до «красных» 7 баллов.

    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»

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