ЗСД отсудил у владельца «ГАЗели» 80 тысяч рублей за сломанный шлагбаум

Суд в Петербурге рассмотрел иск АО «ЗСД» к владельцу автомобиля, который попал в ДТП на пункте оплаты и поломал оборудование. За рулем был другой человек, но раскошелиться придется хозяину машины.



ДТП произошло 16 сентября 2021 года, сообщает 7 октября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Как указал истец, в 13:34 на пункте взимания платы на Камышовой улице неустановленный водитель на автомобиле «ГАЗель» попал в аварию, в результате которой была уничтожена карбоновая стрела для выездного шлагбаума длиной 3,5 метра. Ущерб составил 77 040 рублей.