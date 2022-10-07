    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 10

    4 м/с, зап

    760мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd60.25eur58.24
    Отказ от мобилизацииПремия ФонтанкиКуда пойти на выходныхСправочник мобилизацииСуицид в КаменкеОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаПромышленный Петербург

    ЗСД отсудил у владельца «ГАЗели» 80 тысяч рублей за сломанный шлагбаум

    1478
    2 комментария

    Суд в Петербурге рассмотрел иск АО «ЗСД» к владельцу автомобиля, который попал в ДТП на пункте оплаты и поломал оборудование. За рулем был другой человек, но раскошелиться придется хозяину машины.

    ДТП произошло 16 сентября 2021 года, сообщает 7 октября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Как указал истец, в 13:34 на пункте взимания платы на Камышовой улице неустановленный водитель на автомобиле «ГАЗель» попал в аварию, в результате которой была уничтожена карбоновая стрела для выездного шлагбаума длиной 3,5 метра. Ущерб составил 77 040 рублей.

    Компания просила взыскать с владельца машины сумму ущерба и расходы на уплату госпошлины. Суд установил, что на момент ДТП гражданская ответственность собственника «ГАЗели» застрахована не была, сведений об угоне машины нет, а факт ДТП и размер ущерба подтверждены. Истец на заседание не явился, хотя был уведомлен о дате его проведения. Ходатайств по делу не поступало.

    В итоге Кировский районный суд Петербурга удовлетворил требование АО «ЗСД» и постановил взыскать с хозяина «ГАЗели» 77 040 рублей компенсации ущерба и 2 511 рублей 20 копеек за госпошлину.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close