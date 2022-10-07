ЗСД отсудил у владельца «ГАЗели» 80 тысяч рублей за сломанный шлагбаум

Суд в Петербурге рассмотрел иск АО «ЗСД» к владельцу автомобиля, который попал в ДТП на пункте оплаты и поломал оборудование. За рулем был другой человек, но раскошелиться придется хозяину машины.
ДТП произошло 16 сентября 2021 года, сообщает 7 октября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Как указал истец, в 13:34 на пункте взимания платы на Камышовой улице неустановленный водитель на автомобиле «ГАЗель» попал в аварию, в результате которой была уничтожена карбоновая стрела для выездного шлагбаума длиной 3,5 метра. Ущерб составил 77 040 рублей.
Компания просила взыскать с владельца машины сумму ущерба и расходы на уплату госпошлины. Суд установил, что на момент ДТП гражданская ответственность собственника «ГАЗели» застрахована не была, сведений об угоне машины нет, а факт ДТП и размер ущерба подтверждены. Истец на заседание не явился, хотя был уведомлен о дате его проведения. Ходатайств по делу не поступало.
В итоге Кировский районный суд Петербурга удовлетворил требование АО «ЗСД» и постановил взыскать с хозяина «ГАЗели» 77 040 рублей компенсации ущерба и 2 511 рублей 20 копеек за госпошлину.