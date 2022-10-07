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    Мужчина в трусах напал на пенсионерку на севере Петербурга

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    Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который напал на случайную прохожую.

    Как сообщает пресс-служба УВО Росгвардии по Петербургу и области 7 октября, инцидент произошел накануне около 17:40. 61-летняя женщина возвращалась по Богатырскому проспекту из магазина, когда к ней подбежал незнакомец в одном нижнем белье.

    Он повалил её на асфальт и начал бить руками и ногами. Женщине удалось подняться и убежать. Она увидела патрульную машину Росгвардии и кинулась к ней.

    По приметам, озвученным пострадавшей, подозреваемого нашли у соседнего с местом происшествия дома. Мужчина вел себя неадекватно. И ему вызвали скорую, которая увезла его в больницу.

    Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабежи.

    Помощь медиков потребовалась и пострадавшей. У нее зафиксированы ушибы, сотрясение головного мозга и другие травмы.

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