Мужчина в трусах напал на пенсионерку на севере Петербурга

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который напал на случайную прохожую.
Как сообщает пресс-служба УВО Росгвардии по Петербургу и области 7 октября, инцидент произошел накануне около 17:40. 61-летняя женщина возвращалась по Богатырскому проспекту из магазина, когда к ней подбежал незнакомец в одном нижнем белье.
Он повалил её на асфальт и начал бить руками и ногами. Женщине удалось подняться и убежать. Она увидела патрульную машину Росгвардии и кинулась к ней.
По приметам, озвученным пострадавшей, подозреваемого нашли у соседнего с местом происшествия дома. Мужчина вел себя неадекватно. И ему вызвали скорую, которая увезла его в больницу.
Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабежи.
Помощь медиков потребовалась и пострадавшей. У нее зафиксированы ушибы, сотрясение головного мозга и другие травмы.