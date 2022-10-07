Мужчина в трусах напал на пенсионерку на севере Петербурга

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который напал на случайную прохожую.



Как сообщает пресс-служба УВО Росгвардии по Петербургу и области 7 октября, инцидент произошел накануне около 17:40. 61-летняя женщина возвращалась по Богатырскому проспекту из магазина, когда к ней подбежал незнакомец в одном нижнем белье.



Он повалил её на асфальт и начал бить руками и ногами. Женщине удалось подняться и убежать. Она увидела патрульную машину Росгвардии и кинулась к ней.

