Иначе гречка и таблетки россыпью. В Ленобласти производители упаковки просят о брони

Губернатор Ленобласти и два министерства получили письма от производителей упаковки с просьбой включить их в список предприятий, которые могут рассчитывать на бронь. На заводах есть уникальные специалисты и работа, с которой женщины не справятся физически.
Обращение написал один из крупнейших в России производителей гибкой упаковки «Полиграфоформление — ФЛЕКСО», пишет 7 октября 47news. Их предприятие расположено под Петербургом, но проблема понятна и другим аналогичным производствам, на некоторых из которых военнообязанными являются до 70 % коллектива. Многие из них практически незаменимы — специализация и опыт могут быть уникальны. Некоторые вакансии невозможно заменить привлечением женщин — к примеру, рулон пленки поднимет не каждая.
Пока производители упаковки не входят в список тех, кто может претендовать на бронь. При этом, даже если мобилизуют только часть сотрудников, это грозит остановкой одной из линий, а значит, срывом поставок, в результате которого товары просто не попадут на прилавки — макароны или таблетки в ладошки не насыплешь.
«Не придет от нас упаковка, производитель не сможет поставить товар в сети. Магазин не возьмет россыпью конфеты, макароны, сахар. Майонез, сметану и кетчуп в бидонах нельзя продавать. Есть и санитарные требования — к тому же хлебу. Детское питание — технология производства с жесткими нормами. Возврат к советской системе нереален, упаковка критична для товарооборота — на ней штрих-коды», — объясняет суть проблемы замдиректора «ФЛЕСКО» Максим Шер.
Правительство Ленобласти в курсе просьбы, решение пока не принято.