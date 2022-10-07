Иначе гречка и таблетки россыпью. В Ленобласти производители упаковки просят о брони

Губернатор Ленобласти и два министерства получили письма от производителей упаковки с просьбой включить их в список предприятий, которые могут рассчитывать на бронь. На заводах есть уникальные специалисты и работа, с которой женщины не справятся физически.



Обращение написал один из крупнейших в России производителей гибкой упаковки «Полиграфоформление — ФЛЕКСО», пишет 7 октября 47news. Их предприятие расположено под Петербургом, но проблема понятна и другим аналогичным производствам, на некоторых из которых военнообязанными являются до 70 % коллектива. Многие из них практически незаменимы — специализация и опыт могут быть уникальны. Некоторые вакансии невозможно заменить привлечением женщин — к примеру, рулон пленки поднимет не каждая.