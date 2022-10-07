На аэродроме под Калугой взрыв, упал беспилотник

Информацию о взрыве на аэродроме под Калугой подтвердили журналистам власти Калужской области. По предварительным данным, упал беспилотник. Как сообщил губернатор Владислав Шапша, пострадавших нет.



«Сегодня на военном аэродроме «Шайковка» на территории Калужской области произошел взрыв. Упал беспилотник, предположительно прилетевший со стороны границы», — заявил глава региона в своём телеграм-канале.



По словам губернатора, инфраструктура аэродрома и техника остались без повреждений. Угрозы их работе нет. На данный момент следственно-оперативная группа устанавливает причины и обстоятельства случившегося.

