В Петербурге огласили приговор водителю, из-за которого серьезно пострадал пассажир

В Петербурге огласили приговор водителю, который устроил аварию, не имея прав и проехав на красный свет. В ДТП серьезно пострадал его пассажир, но виновник не вызвал скорую и сбежал. Об этом сообщает 7 октября объединенная пресс-служба городских судов.



Авария произошла 11 сентября 2019 года на перекрестке проспекта Ленина и Гвардейской улицы. Фигурант ехал на седане Iran Khodro Samand LX, проигнорировал запрещающий сигнал (при этом его скорость 33 км/ч , как говорится в сообщении, не обеспечивала ему «возможность постоянного контроля за движением транспортного средства») и врезался в Audi RS6. Пассажир виновника получил тяжелые травмы, но тот никуда не позвонил и скрылся. Кроме того, у него не было водительского удостоверения и страховки.

