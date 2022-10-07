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    В Петербурге огласили приговор водителю, из-за которого серьезно пострадал пассажир

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    В Петербурге огласили приговор водителю, который устроил аварию, не имея прав и проехав на красный свет. В ДТП серьезно пострадал его пассажир, но виновник не вызвал скорую и сбежал. Об этом сообщает 7 октября объединенная пресс-служба городских судов.

    Авария произошла 11 сентября 2019 года на перекрестке проспекта Ленина и Гвардейской улицы. Фигурант ехал на седане Iran Khodro Samand LX, проигнорировал запрещающий сигнал (при этом его скорость 33 км/ч, как говорится в сообщении, не обеспечивала ему «возможность постоянного контроля за движением транспортного средства») и врезался в Audi RS6. Пассажир виновника получил тяжелые травмы, но тот никуда не позвонил и скрылся. Кроме того, у него не было водительского удостоверения и страховки.

    Водитель полностью признал вину. Красносельский райсуд назначил ему 3 года и 2 месяца в колонии-поселении с запретом управлять транспортом на 2 года.

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