В Петербурге огласили приговор водителю, из-за которого серьезно пострадал пассажир

В Петербурге огласили приговор водителю, который устроил аварию, не имея прав и проехав на красный свет. В ДТП серьезно пострадал его пассажир, но виновник не вызвал скорую и сбежал. Об этом сообщает 7 октября объединенная пресс-служба городских судов.
Авария произошла 11 сентября 2019 года на перекрестке проспекта Ленина и Гвардейской улицы. Фигурант ехал на седане Iran Khodro Samand LX, проигнорировал запрещающий сигнал (при этом его скорость
Водитель полностью признал вину. Красносельский райсуд назначил ему 3 года и 2 месяца в колонии-поселении с запретом управлять транспортом на 2 года.