В петербургском садоводстве сгорела машина, которую арендовал гость из Новосибирской области

Полиция Московского района Петербурга разбирается в обстоятельствах ночного пожара в одном из садоводств города. Сгорел автомобиль, который хозяйка купила меньше года назад и сдавала в аренду.



В 3:51 6 октября в дежурную часть поступила информация о том, что в одном из городских садоводств горит автомобиль. Прибывшие на место полицейские выяснили, что у дома 142 по Технической улице при неустановленных обстоятельствах вспыхнул припаркованный Chevrolet Aveo. Машина принадлежит 33-летней женщине, но в настоящее время ее арендует 35-летний житель Новосибирской области, стало известно «Фонтанке» 7 октября.