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    В петербургском садоводстве сгорела машина, которую арендовал гость из Новосибирской области

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    Полиция Московского района Петербурга разбирается в обстоятельствах ночного пожара в одном из садоводств города. Сгорел автомобиль, который хозяйка купила меньше года назад и сдавала в аренду.

    В 3:51 6 октября в дежурную часть поступила информация о том, что в одном из городских садоводств горит автомобиль. Прибывшие на место полицейские выяснили, что у дома 142 по Технической улице при неустановленных обстоятельствах вспыхнул припаркованный Chevrolet Aveo. Машина принадлежит 33-летней женщине, но в настоящее время ее арендует 35-летний житель Новосибирской области, стало известно «Фонтанке» 7 октября.

    Красный «Шевроле» 2010 года выпуска автовладелица купила только в этом феврале за 200 тысяч рублей. В результате пожара машина сгорела полностью. Люди не пострадали. Сумма ущерба устанавливается. По словам арендатора, конфликтов у него не было и угроз он не получал.

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