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    Философ Секацкий расскажет, как сбываются пророчества писателя Достоевского

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    Слушаем Александра Куприяновича в доме-музее Федора Михайловича 12 октября (18+). Лекция называется не то чтобы ожидаемо: «Женственность и святость: экзистенциальная топография Достоевского». Впрочем, среди научных интересов Александра Секацкого числится «история чувственности» наряду с онтологией лжи, философской шпионологией и философией соблазна, как сообщают нам справочники.

    Фото: md.spb.ru/
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    «Его настойчивость в попытке разгадать тайну обыденного достойна удивления, — сказал о Секацком писатель Павел Крусанов. — Количество невероятных, парадоксальных и в то же время вполне жизнеспособных версий устройства того или иного участка, казалось бы, давно обжитого бытия вызывает благоговейную оторопь». Например, Секацкий погружается в разбор серенького волчка, который приходит и кусает за бочок. Философа занимает: как это можно — убаюкивать колыбельной и при этом пугать. Он отмечает абсолютную «непостижимость, немотивированность пришествия Волчка и его последующего деяния», то есть собственно кусания. И предполагает, что этот престранный персонаж вдохновил Норштейна на создание «Сказки сказок»». Можно себе представить, какую почву для думания дают книги Достоевского: «Записки из подполья» (которую Секацкий считает универсальным документом сопротивления), или «Идиот» (философ говорит: «Меня все время интересовало, появятся ли экзистенциальные наследники князя Мышкина?»)

    В новой лекции Александр Секацкий поразмышляет над тем, почему «слишком широк человек», как считал Митя Карамазов. И что такое телесность сверхчеловека, и кому нужен мир без греха и святости. И о том, как сбываются предчувствия Достоевского.

    Слушаем и стараемся понять 12 октября в музее Достоевского (Кузнечный пер., д. 5/2), подробности на сайте музея. Начало в 18.00.

    Александра Шеромова

    Фото: md.spb.ru/

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