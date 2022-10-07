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    В Ставрополе задержали группу, которая готовила теракт

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    Уголовное дело было возбуждено по статье «Приготовление к террористическому акту» после задержания группы сторонников запрещенной в РФ террористической организации ИГ*.

    Они планировали устроить взрыв на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона, сообщает «Интерфакс» 7 октября со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    В ходе обысков в квартирах задержанных нашли компоненты для создания СВУ, а также средства конспиративной связи.

    Фигуранты дали признательные показания. ФСБ сейчас ведет поиск их сообщников.

    * признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации

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