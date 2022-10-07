WSJ: Киев просит ракеты ATACMS для ударов по Крыму, Вашингтон отказывается от поставок

Украина просит предоставить США вооружения с большой дальностью стрельбы, в том числе и ракеты ATACMS.
Они нужны Киеву для того, чтобы бить по территории России, однако Вашингтон отказывается от поставок. Об этом 7 октября сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и представителей Конгресса, передает ТАСС.
«Причина, по которой мы не предоставляем им это оружие, в том, что мы не согласны с нанесением ударов по Крыму», — цитирует издание неназванного представителя Конгресса США.
Украинская сторона пыталась убедить американцев, что им нужны ракеты с большой дальностью якобы для атаки по базе беспилотников в Крыму. Американские чиновники считают, что их поставка может быть воспринята Москвой как шаг эскалации.
Также США не хотят поставлять ракеты ATACMS из-за опасения в истощении собственных запасов. Представители Белого дома считают, что поставки ракет Украине могут подорвать «боевую готовность военных» США.