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    Боевые действия на Украине

    WSJ: Киев просит ракеты ATACMS для ударов по Крыму, Вашингтон отказывается от поставок

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    Украина просит предоставить США вооружения с большой дальностью стрельбы, в том числе и ракеты ATACMS.

    Они нужны Киеву для того, чтобы бить по территории России, однако Вашингтон отказывается от поставок. Об этом 7 октября сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и представителей Конгресса, передает ТАСС.

    «Причина, по которой мы не предоставляем им это оружие, в том, что мы не согласны с нанесением ударов по Крыму», — цитирует издание неназванного представителя Конгресса США.

    Украинская сторона пыталась убедить американцев, что им нужны ракеты с большой дальностью якобы для атаки по базе беспилотников в Крыму. Американские чиновники считают, что их поставка может быть воспринята Москвой как шаг эскалации.

    Также США не хотят поставлять ракеты ATACMS из-за опасения в истощении собственных запасов. Представители Белого дома считают, что поставки ракет Украине могут подорвать «боевую готовность военных» США.

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