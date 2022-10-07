Стрельба на Семеновской площади привела полицию к травмату, связанному с охранной фирмой

На Семеновской площади стреляли — под подозрением два нетрезвых петербуржца. Оружия у них не нашли, но об одном в базах данных обнаружилось интересное.



Сообщение о стрельбе поступило в полицию прошлым утром, стало известно «Фонтанке» 7 октября. К прибытию оперативников на месте уже никого не было, зато на фасаде соседнего дома оказались камеры видеонаблюдения, которые зафиксировали нужный момент.



Попавших на видео мужчин вечером задержали на Пулковском шоссе. Одному 44 года, другому — 46 лет, заявили, что не работают. Оружия у задержанных с собой не было, но выяснилось, что у старшего есть травматический пистолет, зарегистрированный на замгендиректора охранной фирмы.

