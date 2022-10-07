США не станут размещать ядерное оружие в странах НАТО, вошедших с 1997 года

США не планируют размещать ядерное оружие в странах, вошедших в НАТО после 1997 года, в том числе и в Польше. Об этом заявил 6 октября на брифинге заместитель главы пресс-службы Госдепа Ведант Патель, передает 7 октября РБК.





«США не планируют размещать ядерное оружие на территории стран — членов НАТО, присоединившихся после 1997 года», — отметил он.



Недавно президент Польши Анджей Дуда заявил, что остается открытым вопрос участия страны в программе Nuclear Sharing, по которой европейские страны — члены НАТО хранят и размещают ядерное оружие.