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    США не станут размещать ядерное оружие в странах НАТО, вошедших с 1997 года

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    США не планируют размещать ядерное оружие в странах, вошедших в НАТО после 1997 года, в том числе и в Польше. Об этом заявил 6 октября на брифинге заместитель главы пресс-службы Госдепа Ведант Патель, передает 7 октября РБК.


    «США не планируют размещать ядерное оружие на территории стран — членов НАТО, присоединившихся после 1997 года», — отметил он.

    Недавно президент Польши Анджей Дуда заявил, что остается открытым вопрос участия страны в программе Nuclear Sharing, по которой европейские страны — члены НАТО хранят и размещают ядерное оружие.

    Польша присоединилась к НАТО в 1999 году.

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