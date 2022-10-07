Тело бывшего замкомандующего войсками ЛВО нашли в квартире в центре Петербурга. По словам супруги, он заснул три недели назад

Бдительные родственники забили тревогу, когда семейная пара, которая живет в Центральном районе, перестала выходить на связь. В квартире нашли тело мужчины и полуживую женщину.
В полицию также позвонили соседи пары с Большой Морской около половины девятого вечера 5 октября с сообщением о плохом запахе, который идет из квартиры, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 октября.
Когда полиция вскрыла дверь, то нашла в ней тело 84-летнего мужчины и его 82-летнюю жену в плохом состоянии. Погибший пролежал в квартире, судя по состоянию трупа, около месяца. Женщина, которая, по предварительной информации, страдает ментальным заболеванием, сообщила, что супруг заснул три недели назад. Её из квартиры забрали родственники.
Сотрудники нашли в сейфе целый арсенал оружия: три пистолета, корпус от гранаты и около полутора тысяч патронов разного калибра.
Погибший — генерал в отставке, бывший замкомандующего ЛВО Николай Петров. Он известен как автор сборников, посвященных армейской тематике. Автор гимна войск ПВО. За ним официально числится три единицы гражданского оружия.
Оружие и боеприпасы направлены на исследование в ЭКЦ.