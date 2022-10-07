Тело бывшего замкомандующего войсками ЛВО нашли в квартире в центре Петербурга. По словам супруги, он заснул три недели назад

Бдительные родственники забили тревогу, когда семейная пара, которая живет в Центральном районе, перестала выходить на связь. В квартире нашли тело мужчины и полуживую женщину.



В полицию также позвонили соседи пары с Большой Морской около половины девятого вечера 5 октября с сообщением о плохом запахе, который идет из квартиры, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 октября.

