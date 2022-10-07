Zydrune показывает Петербургу свой тыл. В выходные погода предлагает погулять

Пятницу Петербург проведёт в тыловой части циклона, что означает кратковременные дожди и сильный ветер. При этом всё ещё очень тепло. В выходные погода станет лучше для прогулок: дождей меньше, а к воскресенью стихнет и ветер.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 октября в городе ожидается облачная, днём с прояснениями погода, местами кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Воздух прогреется до 12–14 градусов.



«Сегодня синоптическую ситуацию в Северной столице продолжит формировать циклон с труднопроизносимым названием Zydrune. Днём его центр окажется в акватории Баренцева моря, а Ленинградскую область он накроет своей тыловой частью. В облаках появятся робкие прояснения, местами вновь пройдут кратковременные дожди и сохранится порывистый ветер», — поясняет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Скорость ветра, по его словам, составит 5–10 м/с, с порывами до 12–17 м/с. Атмосферное давление будет расти и достигнет 760 мм рт. ст., что около нормы.



По данным «Яндекса», сегодняшний день в Петербурге может стать самым тёплым за 10 лет. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день бывает пасмурно, от 3 до 12 градусов тепла в течение суток. Самое холодное 7 октября выдалось в 1976 году, минус 4 днём, а самое тёплое — в 1999 году, плюс 16. Сегодня же повышенная температура наблюдается и ночью, и днём.

В субботу, по прогнозу Леуса, стихнет ветер, а короткие дожди пройдут лишь местами, при этом температура изменится мало. СЗ УГМС всё-таки обещает в начале ночи и в конце дня небольшой дождь. А также порывистый ветер в прибрежных районах. В воскресенье существенных осадков не ожидается, ветер — умеренный. При этом станет холоднее — 10–12 градусов.

