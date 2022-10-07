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    Путину исполняется 70 лет, он едет в Петербург

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    Президенту РФ Владимиру Путину сегодня, 7 октября, исполняется 70 лет. Он приедет в Петербург, где родился, и в середине дня примет участие в неформальном саммите СНГ в Константиновском дворце в Стрельне.

    О встрече журналистам накануне рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Это будет очень важное мероприятие в контексте подготовки запланированного на следующую неделю саммита СНГ — встречи Совета глав государств, которая пройдет в Астане», — отметил Песков (цитата по «Интерфаксу»).

    Он не уточнил, кто именно прибудет на встречу. Известно, что президент Киргизии Садыр Жапаров, по словам его пресс-секретаря, не сможет приехать из-за насыщенного рабочего графика, передаёт РИА Новости.

    Предыдущая неформальная встреча лидеров стран СНГ прошла в Петербурге в 2021 году, 28 декабря.

    Путин родился в Ленинграде 7 октября 1952 года. Он уже встречал юбилей с коллегами по СНГ. Так, в 2002 году, когда ему исполнялось 50 лет, он приезжал на саммит СНГ в Кишинев.

    Как сообщает РИА Новости, уже поздравили Путина с днём рождения лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, президент Никарагуа Даниэль Ортега, глава Чечни Рамзан Кадыров.

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