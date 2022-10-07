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    Меркель: Достичь прочного мира в Европе можно только при участии России

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    Экс-канцлер Германии Ангела Меркель высказала мнение о том, что прочный мир в Европе возможен только при участии России. Об этом сообщает немецкое издание Tagesschau.

    «Пока нам не удалось этого сделать, холодная война на самом деле еще не закончилась», — заявила она.

    Меркель добавила, что «настоятельно рекомендуется серьезно относиться к словам российских властей, а не классифицировать их как блеф с самого начала».

    Издание отмечает, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель в данный момент время от времени выступает в качестве спикера. Осенью 2024 года ожидается выход ее мемуаров.

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