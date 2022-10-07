Меркель: Достичь прочного мира в Европе можно только при участии России

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель высказала мнение о том, что прочный мир в Европе возможен только при участии России. Об этом сообщает немецкое издание Tagesschau.



«Пока нам не удалось этого сделать, холодная война на самом деле еще не закончилась», — заявила она.

Меркель добавила, что «настоятельно рекомендуется серьезно относиться к словам российских властей, а не классифицировать их как блеф с самого начала».

Издание отмечает, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель в данный момент время от времени выступает в качестве спикера. Осенью 2024 года ожидается выход ее мемуаров.