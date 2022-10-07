The Washington Post: Агенты собрали доказательства для уголовного дела в отношении сына Байдена

Федеральные агенты, проводящие расследование в отношении сына президента США Джо Байдена, Хантера, собрали достаточно доказательств для предъявления обвинений. Речь идет о делах, связанных с налоговыми преступлениями и ложными показаниями о покупке оружия. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
По данным издания, следующий шаг — решение прокурора США в Делавэре предъявить обвинение. При этом отмечается, что представитель прокуратуры Дэвид Вайс находится на посту со времен президентства Дональда Трампа.
Расследование в отношении Хантера Байдена ведется с 2018 года. Изначально оно касалось финансов сына нынешнего президента США, связанных с зарубежными деловыми связями и консультационной работой. Однако впоследствии речь пошла о сокрытии доходов и показаниях при покупке оружия (речь шла об употреблении наркотиков).
Отмечается, что достаточными собранные доказательства агенты признали еще несколько месяцев назад. Однако обвинения по уголовному делу в отношении Байдена-младшего могут предъявить только американские прокуроры.
От комментариев по ситуации отказались пресс-секретарь прокурора Вайса, а также представители Минюста, ФБР и Налогового управления США.
Адвокат Хантера Байдена в свою очередь обвинил следователей в утечке информации. Он, как сообщает The Washington Post, заявил, что это «является федеральным уголовным преступлением»
«Мы ожидаем, что Министерство юстиции проведет тщательное расследование и будет преследовать в судебном порядке таких злоумышленников. Его задача — взвешивать не только показания агентов, но и всех остальных свидетелей по этому делу, включая свидетелей защиты», — заявил представитель защиты.