The Washington Post: Агенты собрали доказательства для уголовного дела в отношении сына Байдена

Федеральные агенты, проводящие расследование в отношении сына президента США Джо Байдена, Хантера, собрали достаточно доказательств для предъявления обвинений. Речь идет о делах, связанных с налоговыми преступлениями и ложными показаниями о покупке оружия. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, следующий шаг — решение прокурора США в Делавэре предъявить обвинение. При этом отмечается, что представитель прокуратуры Дэвид Вайс находится на посту со времен президентства Дональда Трампа.

Расследование в отношении Хантера Байдена ведется с 2018 года. Изначально оно касалось финансов сына нынешнего президента США, связанных с зарубежными деловыми связями и консультационной работой. Однако впоследствии речь пошла о сокрытии доходов и показаниях при покупке оружия (речь шла об употреблении наркотиков). Отмечается, что достаточными собранные доказательства агенты признали еще несколько месяцев назад. Однако обвинения по уголовному делу в отношении Байдена-младшего могут предъявить только американские прокуроры.