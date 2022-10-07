    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 9

    4 м/с, ю-з

    756мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd60.25eur58.24
    "Дистанционные" повесткиПремия ФонтанкиНа удаленку становись!Справочник мобилизацииФинская границаОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаПромышленный Петербург

    The Washington Post: Агенты собрали доказательства для уголовного дела в отношении сына Байдена

    1291
    4 комментария

    Федеральные агенты, проводящие расследование в отношении сына президента США Джо Байдена, Хантера, собрали достаточно доказательств для предъявления обвинений. Речь идет о делах, связанных с налоговыми преступлениями и ложными показаниями о покупке оружия. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

    По данным издания, следующий шаг — решение прокурора США в Делавэре предъявить обвинение. При этом отмечается, что представитель прокуратуры Дэвид Вайс находится на посту со времен президентства Дональда Трампа.

    Расследование в отношении Хантера Байдена ведется с 2018 года. Изначально оно касалось финансов сына нынешнего президента США, связанных с зарубежными деловыми связями и консультационной работой. Однако впоследствии речь пошла о сокрытии доходов и показаниях при покупке оружия (речь шла об употреблении наркотиков).

    Отмечается, что достаточными собранные доказательства агенты признали еще несколько месяцев назад. Однако обвинения по уголовному делу в отношении Байдена-младшего могут предъявить только американские прокуроры.

    От комментариев по ситуации отказались пресс-секретарь прокурора Вайса, а также представители Минюста, ФБР и Налогового управления США.

    Адвокат Хантера Байдена в свою очередь обвинил следователей в утечке информации. Он, как сообщает The Washington Post, заявил, что это «является федеральным уголовным преступлением»

    «Мы ожидаем, что Министерство юстиции проведет тщательное расследование и будет преследовать в судебном порядке таких злоумышленников. Его задача — взвешивать не только показания агентов, но и всех остальных свидетелей по этому делу, включая свидетелей защиты», — заявил представитель защиты.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close