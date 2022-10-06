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    В Колпино в здании станции скорой помощи загорелась проводка

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    Два расчёта пожарных приезжали к станции скорой медицинской помощи в Колпинском районе Петербурга, где в четверг загорелась проводка.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании с улицы Вавилова, 5, поступил на пульт дежурного около восьми часов вечера 6 октября. Двухэтажное здание по этому адресу занимает станция скорой помощи, обслуживающая Колпинский район.

    По данным ведомства, на первом этаже вспыхнула проводка на площади в половину погонного метра. Потушить её медикам удалось своими силами.

    «Пожар ликвидирован до прибытия пожарных подразделений. Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в МЧС.

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