В Колпино в здании станции скорой помощи загорелась проводка

Два расчёта пожарных приезжали к станции скорой медицинской помощи в Колпинском районе Петербурга, где в четверг загорелась проводка.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании с улицы Вавилова, 5, поступил на пульт дежурного около восьми часов вечера 6 октября. Двухэтажное здание по этому адресу занимает станция скорой помощи, обслуживающая Колпинский район.

По данным ведомства, на первом этаже вспыхнула проводка на площади в половину погонного метра. Потушить её медикам удалось своими силами.