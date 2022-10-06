Петербургские следователи не могут расстаться с московскими миллионами

Фото: Евгений Павленко/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





В мае этого года петербургские оперативники и следователи увезли из Москвы подозрительные 292 миллиона рублей столичного бизнесмена, связав их с уголовным делом комбината соцпитания Барабанщикова. Доказательств их преступного происхождения владельцу не предоставили, но и возвращать не торопятся.

В плену у полицейского следствия при петербургском главке полгода хранятся деньги бизнесмена Олега Шишигина. Он занимается грузоперевозками, выращиванием и обработкой зерна, недвижимостью. Так сложилось, что в мае этого года у него дома лежала крупная сумма наличными — деньги, по его словам, он взял в долг под проценты, собирался выкупать здание и перестраивать его в медицинский центр. Если кому-то покажется странным хранение такой суммы наличности дома, то Олег отвечает — давняя практика, у него и сейф, и охрана, и убежденность, что так надежней.



Шишигин владеет РТК «Шушинг» (грузоперевозки) с доходом за прошлый год более чем в 200 млн, также он совладелец ООО «Марад», которое занимается торговлей «кондитеркой» (доход 105 млн) и ООО «Рострезерв», торговля мясом, доход под триста миллионов.

Его супруга работала бухгалтером на комбинате дошкольного питания. Это московская организация, и связь с петербургским делом об ущербе при госзакупках на кормежку школьников очевидной не кажется. Впрочем, в нем несколько фигурантов, которые подружились на почве общепита именно в столице — «Фонтанка» подробно о них писала. Основной медийный фигурант — Алексей Барабанщиков, уже бывший начальник управления соцпитания Петербурга, — был задержан в ноябре 2021 года. К жене Шишигина с вопросами обратились в мае 2022-го. По его словам, супруга сначала съездила поговорить со следователями в Петербург, а через несколько дней состоялся ответный визит. Забрали деньги бизнесмена, его жену и ее смартфон.



Бухгалтер прожила в статусе подозреваемой чуть больше двух месяцев, в начале августа дело в отношении нее прекратили — она оказалась ни при чем, даже телефон вернули, но миллионы попали в более крепкие объятия.

Жаловаться на незаконность изъятия Шишигин начал практически сразу. В июне по одной из жалоб прокурор велела следователю как-то определиться — либо миллионы в деле Барабанщикова, либо их надо возвращать. В июльском заявлении бизнесмена о преступлении на имя главы СК Бастрыкина прозвучало слово «вымогательство».



Затем ГСУ сделало маневр, который позже удивил их московских коллег, — 2 августа с жены Шишигина снимают подозрения, 4 августа деньги ее мужа признаются вещдоками по делу Барабанщикова, 8-го отдаются на ответственное хранение ГУ МВД, 9-го материалы выделяются в отдельное производство с намерением найти в анамнезе наличности обнал, обман и отмывание. Так как изымали деньги в Москве, материалы туда и отправили.



Как рассказал Шишигин «Фонтанке», к этому моменту он успел свозить в Петербург компаньонов, которые дали ему эти деньги. Они приехали не только со словами, но и с банковскими выписками, доказательствами, что сумма была дана взаймы, своей платежеспособности и так далее. Тщетно.



Москва посмотрела на листочки с предложением провести проверку и не поняла — вещдоки сами по себе существовать не могут и разлучать их с родным уголовным делом нельзя согласно УПК. Правда, сумма, пишет главк Москвы главку петербургскому, в материалах в общем-то никак и не фигурирует и ни одна проверка 292 миллиона к делу пришить не смогла (нанесенный, по версии следствия, Барабанщиковым и компанией ущерб 23,7 млн, еще 135 млн — покушение, деньги по заключенным контрактам на питание школьников в полном объеме переведены не были).



Столица в итоге ответила, что признаков преступления не видит, а сам факт изъятия не значит, что миллионы «серые». И вернула материалы в Петербург.

На данный момент Шишигин, если максимально ласково, говорит, что над ним издеваются. Жалобы лежат на столах не только следственного комитета и прокуратуры, но и в управлении собственной безопасности.

«Очень бы хотелось, чтобы было все по закону! Чтобы применялся УПК РФ. Все сроки принятия решений прошли давно. Все обстоятельства установлены. Хотелось бы, чтобы прокуратура и следственный комитет обратили внимание на мотивы необоснованного удержания денежных средств, на превышение должностных полномочий, а не отмахивались и не занимались «футболом» материала и жалоб, используя различные процессуальные уловки и ухищрения с целью не возвращать мне деньги», — уповает Шишигин.



«Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД с просьбой рассказать о нынешнем статусе денег бизнесмена и основаниях, по которым они хранятся на счетах главка. В ответе: «Проводится проверка», «Будет принято решение».

Тем временем Барабанщиков и еще два фигуранта готовятся выслушать приговор, дело уже в суде.

Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»